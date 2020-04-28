Поплакать и вытереть сопли. Водонаева рассказала, как победить стресс в самоизоляции

Российская телеведущая, экс-звезда реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева призналась, что у нее сдают нервы из-за затянувшейся самоизоляции, и опубликовала в Instagram снимок с заплаканным лицом.

"Скажу честно, когда Богдан (сын Водонаевой — прим. авт.) не видит, я иногда плачу. Посижу тихо в своем потайном углу, слезы полью, маме позвоню, с котом поговорю и вроде полегче становится", — написала ведущая.

Водонаева рассказала, что кроме сына и курьеров, не видела других людей с 13 марта. "Не думала, что мне, социапату и интроверту, будет не хватать простого человеческого общения", — посетовала она.

Ведущая заявила, что грусть налетает на нее в основном после того, как она уберется в квартире, а сын или кот через полчаса что-нибудь натворят, что надо убирать заново.

Водонаева также поделилась советом с подписчиками о том, как избавиться от грусти в самоизоляции. Так, она советует пять минут поплакать, осознать, что кому-то бывает еще хуже, вытереть сопли, умыть лицо и заниматься делами.