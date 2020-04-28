Очередная группа алтайских туристов прилетела из Вьетнама

27 апреля из аэропорта города Камрань (Вьетнам) прибыла очередная группа жителей сибирских регионов, среди них 17 человек из Алтайского края, сообщает региональный оперативный штаб.
Ближайшее время они проведут на самоизоляции. Тех, у кого есть возможность пройти карантин в Барнауле в домашних условиях, доставили по месту проживания, остальных разместили в обсерваторе, который действует на базе санатория "Сосновый бор", расположенного в селе Зудилово Первомайского района.
Подчеркивается, что людям выдали предписание и памятку о прохождении карантина, в течение всего времени они будут находиться под наблюдением медиков, а соблюдение самоизоляции будет проверять служба полиции.
Если в течение двух недель у вернувшихся людей коронавирус не выявят, то им разрешат вернуться к привычной жизни.
По последним данным, COVID-19 в Алтайском крае диагностирован у 324 человек.
Как ранее писал amic.ru, 27 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел пропускной режим в Алтайском крае. Так, всем людям, прибывающим в регион из других территорий, потребуется пробыть две недели на карантине.
Комментарии
С приездом заблудшие души
у нас такие прекрасные огнеметы, а мы не знаем, как бороться с прилетающими из-за границы....
как они достали, летят и летят, когда они кончатся????
Ну что землячки?! Почем не встретили своих? С цветами с объятиями с лобызаниями. Или вы как пуганные звери теперь озлоблено смотрите на земелей?Не гоже вам до звериного нутра опускать свою человеческую сущность, не по христиански это.
12:37
- гость -
не по христиански это.
Ты что ли образцовый христианин? Не врёшь?
Во Вьетнаме обстановка лучше. У них на Алтае больше шансов заразиться чем там)))
Во Вьетнаме всего 270 случаев (меньше, чем в Алтайском крае), ни одного нового случая за прошедшую неделю и ни одной смерти вообще. Это у нас здесь лепрозорий, а не там. И очень смешно выглядят потуги с обсервацией прибывших.
28.04.2020 12:44
- гость -
Молодой человек, мы гусские не обманываем друг друга.
Тех, у кого есть возможность пройти карантин в Барнауле в домашних условиях, доставили по месту проживания
...!
А кто и как их продуктами обеспечивать будет?