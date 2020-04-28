Кредитные каникулы. Эксперт о том, кто может воспользоваться и что нужно о них знать

Жители Алтайского края, у которых возникли сложности с платежами по кредитам из-за ситуации с коронавирусом в стране, могут получить отсрочку по своим обязательствам. В начале апреля президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах. И одним из первых банков, которые начали работать по новому механизму, стал ВТБ. Управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Никулин рассказал, кто может рассчитывать на кредитные каникулы, при каких условиях можно получить отсрочку от платежа и начисляют ли пени за то, что кредит будет оплачен не вовремя.

– Многие в России сейчас столкнулись с финансовыми сложностями из-за ситуации с коронавирусом. И закон о кредитных каникулах появился очень вовремя. Но кого он касается? Кто имеет право на их получение?

– Кредитные каникулы оформляются в рамках Федерального закона № 106 для граждан, имеющих кредит наличными, ипотеку или автокредит. Подать заявку могут заемщики, доход которых снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Это должно быть подтверждено справкой о доходах по форме 2-НДФЛ за текущий и за прошлый год. Если вы потеряли работу или находитесь на длительном больничном, нужно предоставить справку о регистрации на бирже труда или листок нетрудоспособности на срок не менее 1 месяца.

– Чтобы подать заявку придется идти в банк? А как же режим самоизоляции?

– Нет, приходить в отделения банка не нужно. Мы принимаем заявки на получение отсрочки по выплате кредитов дистанционно через контакт-центр банка, наш сайт или чат-бот в ВТБ-Онлайн. Еще важный момент: обратиться за предоставлением кредитных каникул заемщик может в любой момент, но не позднее 30 сентября текущего года.

– Есть ли дополнительные условия для получения каникул?

– Перечислю основные: кредитный договор должен быть заключен не позднее 2 апреля 2020 г., а размер кредита не должен превышать установленной правительством РФ суммы. Каникулы длятся не более шести месяцев. По желанию заемщика срок может быть сокращен. Воспользоваться кредитными каникулами можно только один раз.

– И какие суммы не должен превышать размер кредита?

– Потребительский кредит — не больше 250 тысяч рублей, автокредит – 600 тысяч рублей. Для ипотеки максимальная сумма займа в нашем регионе составляет 2 млн рублей. И при этом у заемщика не должно быть уже действующих ипотечных каникул.

– Объясните, как это все работает. Заемщик получил одобрение от банка и что дальше? Когда наступают кредитные каникулы и придется ли что-то оплачивать в этот период?

– Для потребительских кредитов отсрочка может начинаться за 14 дней до обращения в банк, для ипотеки – за 30 дней до обращения. Пока идут кредитные каникулы, ничего платить не нужно. Ежемесячные платежи переносятся в конец графика погашения. То есть у заемщика увеличивается срок кредита. Обращу внимание, для того чтобы не формировалась просроченная задолженность и так в непростой для заемщика ситуации, каникулы предоставляются при подаче заявки, а вот подтверждающие документы можно предоставить в банк позднее в течение 90 дней.

– А штрафы и пени за неуплату начислять будут? Ведь в ипотечных договорах стоят жесткие сроки.

– Для заемщиков, оформивших кредитные каникулы, в течение льготного периода штрафы, пени за просроченные платежи не начисляются, взыскание на предмет залога не обращается.

– Что делать тем, кому государственная программа не подошла, а финансовая ситуация тяжелая? Они не смогут воспользоваться кредитными каникулами?

– Можно воспользоваться другими мерами поддержки, которые предлагают банки. Например, ВТБ запустил собственную программу кредитных каникул. Она также действует для клиентов, чей среднемесячный доход снизился на 30%, но максимальная сумма первоначального кредита по программам ВТБ выше. По ипотеке для жителей Алтайского края – это 3 млн рублей, по кредитам наличными – до 2 млн рублей, по автокредитам – до 1,5 млн рублей. Прием заявок уже начался.

– Каковы условия?

Воспользоваться программой могут клиенты без просроченной задолженности или с просрочкой не более 90 дней на дату обращения. Каникулы предоставляются на три месяца. Нужно предоставить справку о заработной плате за текущий и 2019 год, больничный лист или регистрацию в качестве безработного, если лишились работы. Принцип тот же: заявка и подтверждающие документы подаются дистанционно.

– А планирует ли ВТБ выдавать новые ипотечные займы в существующих условиях? Ведь есть люди, которые хотели бы вложить сейчас свои сбережения в недвижимость.

– Да, в марте 2020 года мы зафиксировали существенный рост спроса на ипотечные кредиты. Объем выдачи по сравнению с февралем увеличился на 60%. Около четверти мартовских выдач пришлось на рефинансирование. Мы и сейчас продолжаем работать в этом направлении. Снизить ставку по действующему кредиту могут заемщики любых банков. При этом можно подобрать самый оптимальный для себя вариант снижения долговой нагрузки. Например, уменьшить ставку по кредиту, объединить несколько кредитов в один или изменить график платежей.

В текущих условиях мы не меняли ставки по кредитам, и видим, что спрос на кредитование сохраняется. Кроме того, работают меры господдержки, и наши клиенты ими активно пользуются. На прошлой неделе банк выдал первый ипотечный кредит под 6,5% в рамках новой программы госсубсидирования. Сделка прошла в Барнауле, клиент приобрел квартиру стоимостью 1,5 млн рублей.

Кроме того, с 15 апреля принимаем заявления о направлении материнского капитала на досрочное погашение ипотеки либо на его использование в качестве первоначального взноса. Заявление можно подать в офисах сети, из документов потребуется только паспорт.

– А по кредитным картам не планируете менять условия кредитования?

– Текущие условия кредитования не меняются. Но в рамках собственной программы кредитных каникул ВТБ владельцам таких карт предоставляет отсрочку двух минимальных платежей в апреле и мае. Услуга подключается автоматически, никаких документов для ее активации предоставлять не нужно. Все начисленные за это время проценты будут добавлены равными частями к минимальным платежам по карте в течение следующих шести месяцев, начиная с июня.

– В СМИ пишут о новых видах мошенничества, связанных с кредитными каникулами…

– Действительно, некоторые пользуются тем, что граждане находятся на самоизоляции и не могут получить у работодателя документы, подтверждающие их финансовые трудности. Мошенники предлагают поддельные справки по форме 2-НДФЛ и фальшивые больничные листы с отметками о коронавирусе. Таким образом они пытаются получить доступ к персональным данным клиентов банка, чтобы затем их использовать в своих целях. ВТБ заявляет, что все обращения граждан по вопросу предоставления кредитных каникул принимаются только через контакт-центр, сайт или чат банка. Призываем граждан быть бдительными и при возникновении любых вопросов обращаться напрямую в банк.