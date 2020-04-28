Родительский день. Как, несмотря на пандемию, барнаульцы отправились на кладбища

Власихинское кладбище / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Родительский день, или Радоница, выпал в 2020 году на 28 апреля. Это день еще называется "Пасха мертвых", так как отмечается во второй вторник после праздника Пасхи.

На Радоницу по традиции поминают усопших и посещают кладбища. Но в связи с эпидемиологической обстановкой в стране верующим было рекомендовано отложить посещения могил родственников и помолиться за них дома. Так, в Барнауле из-за пандемии были отменены бесплатные автобусы, которые обычно в этот день пускали до кладбищ. Но в частном порядке посещать могилы никто официально не запрещал. Чем и воспользовались горожане.