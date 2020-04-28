Родительский день. Как, несмотря на пандемию, барнаульцы отправились на кладбища

Власихинское кладбище / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Родительский день, или Радоница, выпал в 2020 году на 28 апреля. Это день еще называется "Пасха мертвых", так как отмечается во второй вторник после праздника Пасхи.
На Радоницу по традиции поминают усопших и посещают кладбища. Но в связи с эпидемиологической обстановкой в стране верующим было рекомендовано отложить посещения могил родственников и помолиться за них дома. Так, в Барнауле из-за пандемии были отменены бесплатные автобусы, которые обычно в этот день пускали до кладбищ. Но в частном порядке посещать могилы никто официально не запрещал. Чем и воспользовались горожане.
Комментарии
65+ почему тусят? Куда полицмейстеры смотрят?
Доживешь до их лет-поймешь почему они там...
Разве это Власихинское кладбище?
привыкают к земле
привыкают к земле
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А ёрничать в таких случаях нельзя, т.к. всякое может случиться...
т.к. всякое может случиться...
хм. т.е . даже не " что все там будем?"
не может- кремация выход для всех
28.04.2020 12:59
- гость -
А что, полиция их должна должна делать? Только прошу ответить четко по закону. Разве где то законом запрещено перемещаться свободно по стране людям старше 65 лет?
Все распоряжения губернатора носят рекомендательный характер. А умереть и во сне можно, так что - не спать что ли?
вирус не вороны - летает не видно