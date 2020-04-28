Число заражений коронавирусом в мире перевалило за три миллиона

Число официально подтвержденных случаев заражений коронавирусом в мире превысило три миллиона, свидетельствуют последние данные университета Джонса Хопкинса.

Болезнь диагностировали у 3 041 550 человек. Скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 211 тысяч человек, а общее число выздоровевших пациентов с начала эпидемии в Китае и по настоящее время достигло 894 тысяч.

Больше всего зарегистрированных случаев в США, Испании и Италии. Россия занимает девятое место в мире по числу заболевших, в стране заражено 87 147 человек. В Алтайском крае COVID-19 подтвержден уже 324 человек, 35 из них – выздоровели.