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МВД разработало кодекс этики для сотрудников полиции

, ИА "Амител"
Стражей порядка обяжут контролировать свои эмоции, не грубить при стариках и уважать подозреваемых
Фото: zakon.kz

Фото: zakon.kz

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских. Законопроект размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов.

В документе прописаны этические нормы, требования к поведению, ношению формы и обращению со служебной и личной информацией. Документ затронет как рядовых сотрудников, так и руководство.

Согласно законопроекту, полицейские будут обязаны:

  • контролировать свои эмоции даже при провокациях, придерживаться делового стиля общения;
  • воздерживаться от жестких действий и грубостей в присутствии стариков, женщин и детей;
  • во время работы к минимуму сводить моральный вред, при обысках бережно относиться к вещам;
  • проявлять сочувствие к потерпевшим и уважение к подозреваемым;
  • культурно общаться, грамотно говорить, не произносить нецензурные и жаргонные слова;
  • не играть в азартные игры, не употреблять наркотики и психотропные вещества.

Кроме того, полицейских призовут к чувству меры в оформлении своего кабинета: им придется избегать предметов роскоши и быть скромнее.

В пояснительной записке говорится, что цель создания кодекса – укрепление авторитета стражей порядка и повышение доверия со стороны граждан.

Как ранее сообщил amic.ru, 22 апреля кабмин утвердил законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции. Документ разрешает работникам правоохранительных органов вскрывать автомобили, ограждать места массовых мероприятий и дает иммунитет на преследование за действия, совершенные при выполнении служебных обязанностей. Также законопроект расширяет возможности применения огнестрельного оружия.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

28.04.2020 15:20
- гость -

Опять те же вилы и грабли. Это уже всё было. И ничего не поменялось.

28.04.2020 15:30
- гость -

Удивительно, что этого не было ранее.

28.04.2020 15:40
- гость -

Должна быть уголовная ответственность сотрудника намного жестче чем для простого гражданина, т.к. сотрудник обременен властью и любое нарушение с его стороны порочит честь и достоинство полиции, а так же подрывает веру граждан в закон!
Почему человек кинувший пластиковый стаканчик в полицейского может получить срок до пяти лет, а полицейскому, бросившему тот же стаканчик в гражданина будет выговор или просто уволят? Это не справедливо!

28.04.2020 15:45
- гость -

не грубить при стариках

при остальных можно. класс!

28.04.2020 15:46
- гость -

"...дает иммунитет на преследование за действия, совершенные при выполнении служебных обязанностей", ну да, где то была сегодня новость, где сотрудник полиции избивает человека дубинкой. Вот так они исполняют свои служебные обязанности. По новой трактовке закона, полицейский мог и пристрелить этого человека и полицейскому ничего бы не было!

28.04.2020 15:56
- гость -

Каждый раз, когда им расширяют права, ссылаются что это для повышения авторитета и уважения, но мое мнение, что ничего не меняется в итоге. Полицейские выучили только 19.3 КоАП РФ и применяют ее направо и налево... А своих обязанностей они не знают.

28.04.2020 16:04
- гость -

А какой кодекс читали полицейские в Змеиногорске?

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