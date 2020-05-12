Для котиков, собачек и хомяков. Как заказать товары для питомцев с доставкой на дом

Коты недоумевают, почему хозяин часто дома, собаки рады прогулкам в обед, а хомяки и попугаи просто наблюдают за происходящим со стороны. Режим самоизоляции как-никак. Запасливые хозяева закупают еду и наполнитель на неделю вперед, а те, кто не хочет таскать тяжелые пакеты, просто заказывают все необходимое в интернет-магазине зоотоваров "Котофей".

Доставка распространяется на все виды товаров: корм, наполнители, средства для ухода, клетки, переноски, игрушки и одежда. Здесь можно найти все необходимое для любого питомца. Чтобы быстро сориентироваться на сайте, нужно выставить фильтры по категории, животному или марке.

"Котофей" постоянно радует своих клиентов акциями, и период пандемии не исключение. Сейчас в магазине действует два выгодных предложения:

скидка на вторую упаковку сухого и влажного корма Hills для кошек и собак;

скидка 30% на вторую упаковку корма Hills для стерилизованных кошек.

Оформить заказ можно на сайте. Доставка осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 11:00 и с 19:00 до 23:00. В выходные дни товары могут быть также привезены, если заказ был оформлен до 17:00 в пятницу. При покупке от 500 рублей доставка бесплатна.

В удаленные районы города сумму доставки можно уточнить у операторов по телефону 8 (996) 702 66-37. Также по этому номеру можно получить консультацию специалиста по интересующим вас вопросам.

Интернет-магазин товаров для животных "Котофей"

Сайт: kotofey.store

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