В Рубцовске запретят ездить без защитной маски в общественном транспорте

Проезд на общественном транспорте в городе Рубцовске станет возможным только при наличии средств индивидуальной защиты, сообщает портал "вРубцовске" со ссылкой на пресс-службу администрации города.
"Сегодня, в условиях, когда новая коронавирусная инфекция распространяется по городам и селам Алтайского края, чрезвычайно важно соблюдать все возможные меры профилактики", – цитирует ресурс заявление пресс-центра.
Так, с 1 мая 2020 года передвигаться на общественном транспорте по улицам города позволят только при наличии медицинских масок. Эта мера необходима для защиты пассажиров от заражения коронавирусом.
Комментарии
Мосгортранс ежедневно обрабатывает специальным составом 200 своих электробусов, . Время санитарной подготовки транспорта к рейсу из-за этого увеличилось на 10-15 минут и теперь занимает порядка 20 минут. Дезинфицирующими средствами, которые убивают микробы и вирусы, обрабатывают все поверхности — поручни, стекла и сиденья.
«Водители довольны, спокойны за свое здоровье.Все средства проверены и рекомендованы Роспотребнадзором», — уточнили в службе общественного транспорта Москвы.
Это сообщение за 20 Марта 2020.Может,тоже взять на заметку?
28.04.2020 13:39
- гость -
Это сообщение за 20 Марта 2020.Может,тоже взять на заметку?
Я Вас умоляю...
У нас подъезды обрабатывают за счет жильцов, 2000 рублей - 1 подъезд, а кто будет платить за обработку автобусов???