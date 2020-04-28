Стал известен критерий завершения пандемии COVID-19 в России

Пандемию коронавируса в России будут считать завершившейся только после снижения ежедневного прироста новых заболевших до 100 случаев в день. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна.
По словам специалиста, сейчас Россия находится на стадии развития эпидемии, поскольку ежедневно в стране регистрируется около шести тысяч новых заболевших.
"Чтобы считать, что эпидемия пришла к некоему логическому концу, нужно не более ста новых выявленных случаев в сутки", – заявил Альтштейн.
Вирусолог отметил, что на фоне текущей статистики снижение до трех-четырех тысяч случаев в сутки также будет ощутимым падением, но окончанием пандемии это считать нельзя.
Как ранее сообщил amic.ru, 27 апреля в стране было выявлено 6198 случаев заражения коронавирусом, всего зарегистрировано 87147 больных. В Алтайском крае за минувшие сутки обнаружили 14 случаев заражения COVID-19, общее число больных в регионе составило 324.
Комментарии
Если за сутки будет выявляться инфицированных меньше, чем выздоравливающих, то количество инфицированных будет уменьшаться. А это должно начаться через неделю, у нас уже 2 недели назад по 4 тысячи заболевали, они должны уже или выздороветь, или наоборот
а в чём пробела то - нужно просто проводить меньше тестов или записывать как ОРЗ. Как будто первый раз...
28.04.2020 14:23
месный
а в чём пробела то - нужно просто проводить меньше тестов или записывать как ОРЗ. Как будто первый раз...
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месный,
не выдавайте местных секретов. Мы с вами живем в помеси Сибирской Швеции с Белоруссией. Даже ходит фейковая новость, что на самом деле фамилия губернатора Томенко-Лукашенко.
а в чём пробела то - нужно просто проводить меньше тестов или записывать как ОРЗ
Ну да. Есть мнение, что в некоторых странах так и делают. Тут есть опасность выпустить ситуацию из под контроля, если начнут умирать без тестов неизвестно от чего. И класть без тестов будут рядом с обычными больными, после чего аппаратов ИВЛ начнет не хватать