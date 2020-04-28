Стал известен критерий завершения пандемии COVID-19 в России

Пандемию коронавируса в России будут считать завершившейся только после снижения ежедневного прироста новых заболевших до 100 случаев в день. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна.

По словам специалиста, сейчас Россия находится на стадии развития эпидемии, поскольку ежедневно в стране регистрируется около шести тысяч новых заболевших.

"Чтобы считать, что эпидемия пришла к некоему логическому концу, нужно не более ста новых выявленных случаев в сутки", – заявил Альтштейн.

Вирусолог отметил, что на фоне текущей статистики снижение до трех-четырех тысяч случаев в сутки также будет ощутимым падением, но окончанием пандемии это считать нельзя.

Как ранее сообщил amic.ru, 27 апреля в стране было выявлено 6198 случаев заражения коронавирусом, всего зарегистрировано 87147 больных. В Алтайском крае за минувшие сутки обнаружили 14 случаев заражения COVID-19, общее число больных в регионе составило 324.