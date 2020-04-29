Королева тьмы. Как выглядит модель с самой темной кожей в мире

Фото: @queennyakimofficial

Ньяким Гатвеч – модель суданского происхождения с необычно темной кожей. За свою внешность она получила прозвище Королева тьмы. А также девушку внесли в Книгу рекордов Гиннесса как человека с самым темным оттенком кожи в мире.

У Ньяким насчитывается уже больше 800 тысяч подписчиков в Instagram. Пользователи не перестают ею восхищаться. Но когда-то угольно-черная кожа была причиной комплексов девушки, и она даже хотела ее отбелить. Но со временем Ньяким научилась любить себя и принимать такой, какой ее создала природа.