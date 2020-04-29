"Пойду к Томенко": директор "Оби" ищет 3,5 млн на зарплату 150 сотрудников бассейна

Руководитель крупнейшего спорткомплекса края "Обь" Сергей Кашников признался, что у него нет средств на выплату заработной платы за апрель 150 сотрудникам. Из-за месячного простоя бассейна предприятие понесло убытков на сумму 3,5 миллиона рублей. Банки отказываются выдавать беспроцентные кредиты, поскольку предприятие является бюджетным и не попадает под категорию малого и среднего бизнеса. Чтобы не оставить людей без зарплаты, Кашников намерен обратиться за помощью к губернатору Виктору Томенко и Министерству спорта региона.

Вода позеленеет и надо сторожить

Бассейн прекратил работу еще 27 марта. Однако, как пояснил Сергей Кашников amic.ru, полностью законсервировать спортивный объект невозможно. Чтобы потом залить в чашу бассейна воду, необходимо около 500 тысяч рублей. Поэтому на работу регулярно выходят около 10 человек, которые следят за состоянием бассейна. Остальные же вынуждены сидеть дома.

"Вода может позеленеть на третьи сутки. Если это произойдет – мне придется ее слить, помыть чашу бассейна и набрать новую воду. Плюс, сторожить надо здание кому-то надо. Мы никак не можем повлиять на эту ситуацию", – пояснил Кашников.

Директор спорткомплекса сейчас находится дома на самоизоляции. 10 дней назад он прилетел из Москвы, где ему делали плановую операцию. Чтобы минимизировать общение с посторонними, он заказал себе билет до Барнаула бизнес-классом. К концу недели, когда закончится режим самоизоляции, Кашников намерен выйти на работу: первым делом он планирует договориться о встрече с руководством края и откровенно рассказать о финансовых трудностях спорткомплекса. "Обь" принадлежит правительству Алтайского края и Крайсовпрофу. Организация не относится к среднему или малому бизнесу и не может претендовать на получение беспроцентных кредитов на заработные платы, обещанных Владимиром Путиным.

"С голоду пока не умерли"

Около 60% от дохода (почти 2 млн рублей) бассейну приносит коммерческая деятельность. Еще 1,5 миллиона организация получает из бюджета края на аренду помещений для занятий детей спортивной школы олимпийского резерва по плаванию "Обь". Но и этого дохода комплекс в апреле лишился, ведь все тренировки отменены. В итоге организация только за месяц понесла убытков на сумму 3,5 миллиона рублей. А заработный фонд практически полностью соответствует этой цифре.

"С голоду пока не умерли, но близки к этому. Намерен обратиться за помощью к губернатору Виктору Томенко. У меня около 150 сотрудников. Им нужно платить зарплату. Президент дал поручение, а как его вообще выполнять? У нас была некая подушка безопасности благодаря хорошей прибыли в начале года, но и она уже закончилась. Если бы мы получили из бюджета региона 1,5 миллиона на аренду за апрель, а потом в августе спортсмены могли бы заниматься у нас бесплатно, например, это серьезно бы нам помогло", – сказал Сергей Кашников.

По его мнению, даже если бы удалось взять кредит в банке на зарплаты сотрудникам, нужно было бы каким-то образом потом эти деньги заработать. Спорткомплекс же в последние годы еле сводил концы с концами, и чистая прибыль, например, за прошлый год, составила всего несколько рублей. Значит, необходимо зарабатывать в два раза больше. Директор "Оби" уверен, что после снятия ограничительных мер люди все равно не побегут плавать в бассейн, поэтому последствия кризиса будут сильнее, чем кажется на первый взгляд. Под угрозой и летний сезон, который кормит потом спорткомплекс почти круглый год. Если эпидемия не снизит обороты в июне – ему просто не разрешат работу, хотя Сергей Кашников уверен, что хлорка в воде убивает все микробы, и заразиться коронавирусом в "Оби" просто нереально.

"У нас современная система очистки воды. Концентрат, который мы применяем, также используется сейчас для обработки подъездов и улиц города. Мы готовы работать и привлекать людей. Клиенты должны понимать, что никакая зараза в этой воде не выживет. За всю историю плавания в стране – около 60 лет – ни одного случая заражения не произошло в бассейне", – резюмировал директор спорткомплекса "Обь".

Кому Владимир Путин пообещал беспроцентные кредиты?

15 апреля в ходе выступления президент страны Владимир Путин распорядился выдавать банкам кредиты бизнесу под 0% на выплату заработной платы. В качестве одной из мер, по мнению главы государства, должны стать выплаты в мае сотрудникам малого и среднего бизнеса в размере 12 130 рублей на одного работника. Сейчас в Алтайском крае продолжают оставаться закрытыми все спортивные учреждения, включая фитнес-центры, бассейны, стадионы. Правительство страны включило отрасль в список наиболее пострадавших от последствий эпидемии COVID-19.