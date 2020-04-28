Надезинфицировались. Продажи антисептиков и санитайзеров в России заметно упали

Продажи кожных антисептиков и санитайзеров в России с 30 марта по 5 апреля упали почти наполовину по сравнению с первой неделей марта. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные компании "Такском". При этом в целом с начала 2020 года объем продаж этих средств увеличился почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В ходе исследования специалисты изучили 18 млрд кассовых чеков. Аналитики отметили, что в апреле средняя стоимость антисептиков выросла на 20% по сравнению с прошлым годом и сейчас составляет в среднем около 500 рублей. Стоимость санитайзеров также выросла по сравнению с апрелем 2019 года – в полтора раза.
Ранее amic.ru рассказал, на что именно стоит обратить внимание при выборе антисептика и что должно быть в его составе.
Комментарии
Кто то очень хорошо поднялся на этих антисептиках...
А ведь разливаются они подчас в подвалах или неприспособленных помещениях, без санитарных норм и правил. И порой представляют из себя лишь смесь доместоса с водой.
Вот тема то полиции, а не народ кошмарить штрафами.
Народ научился изготавливать самостоятельно более качественные.
Ни разу не покупали, на работе спирт в канистре притаранили, пользуемся везде.
Продажи антисептиков и санитайзеров в России заметно упали
Их стоимость за год выросла на 20%
Так это связано. А если бы стоимость выросла на 50 %, то продажи еще бы упали. Это логично. Масок потому в аптеках и нет, потому что государство ограничило их стоимость. Кто же будет продавать по 5-10 рублей, если их по 20-25 можно сдать налево
ну что, купи-продайки? нажились?
да просто кое кто акирел- разводят белизну что по цене 50рублей, и продают пятилитровку за 999 рэ
видела народ хватал - тащил- сами дураки
а у нас в магазине белизна 18 руб. бутылка литр
белизна 18 руб.
во! ваще по дешману