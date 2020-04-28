Надезинфицировались. Продажи антисептиков и санитайзеров в России заметно упали

Продажи кожных антисептиков и санитайзеров в России с 30 марта по 5 апреля упали почти наполовину по сравнению с первой неделей марта. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные компании "Такском". При этом в целом с начала 2020 года объем продаж этих средств увеличился почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ходе исследования специалисты изучили 18 млрд кассовых чеков. Аналитики отметили, что в апреле средняя стоимость антисептиков выросла на 20% по сравнению с прошлым годом и сейчас составляет в среднем около 500 рублей. Стоимость санитайзеров также выросла по сравнению с апрелем 2019 года – в полтора раза.

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