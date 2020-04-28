Эксперт усомнился в версии о происхождении коронавируса от летучих мышей

Нет никаких оснований с уверенностью утверждать, что летучие мыши стали причиной пандемии коронавируса в мире, считает специалист по рукокрылым и сотрудник МГУ Сергей Крускоп. Слова эксперта передает РИА "Новости".

По мнению Крускопа, взаимосвязь между инфекцией COVID-19 и летучими мышами – практически "гарантированный фейк". Он отметил, что угроза от рукокрылых исходит тогда, когда они образуют большие скопления, однако за пределами горных территорий такой численности среди них практически не бывает.

Крускоп пояснил, что вирус переходит от человека к человеку без посредников, а инфекцию, похожую на SARS-CoV-2, ранее уже выявляли у летучих мышей, но сходство этих вирусов доказано не было.

Ранее amic.ru сообщал, что американский телеканал Fox News заявил, что коронавирус возник в Уханьской лаборатории, а "нулевым пациентом" стал ее сотрудник. Позже официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опроверг эту публикацию, отметив, что информация не подкреплена какими-либо доказательствами. В ВОЗ также не признали версию об искусственном происхождении заболевания.