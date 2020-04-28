Эксперт усомнился в версии о происхождении коронавируса от летучих мышей

Нет никаких оснований с уверенностью утверждать, что летучие мыши стали причиной пандемии коронавируса в мире, считает специалист по рукокрылым и сотрудник МГУ Сергей Крускоп. Слова эксперта передает РИА "Новости".
По мнению Крускопа, взаимосвязь между инфекцией COVID-19 и летучими мышами – практически "гарантированный фейк". Он отметил, что угроза от рукокрылых исходит тогда, когда они образуют большие скопления, однако за пределами горных территорий такой численности среди них практически не бывает.
Крускоп пояснил, что вирус переходит от человека к человеку без посредников, а инфекцию, похожую на SARS-CoV-2, ранее уже выявляли у летучих мышей, но сходство этих вирусов доказано не было.
Ранее amic.ru сообщал, что американский телеканал Fox News заявил, что коронавирус возник в Уханьской лаборатории, а "нулевым пациентом" стал ее сотрудник. Позже официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опроверг эту публикацию, отметив, что информация не подкреплена какими-либо доказательствами. В ВОЗ также не признали версию об искусственном происхождении заболевания.
Комментарии
По мнению Крускопа, взаимосвязь между инфекцией COVID-19 и летучими мышами — практически "гарантированный фейк".
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Мнение всего лишь мнение,ведь как известно теоремы строятся на доказательствах.
Ну я не понял, есть то можно летучих мышей или нет? Где конкретика, а то сиди тут и переживай...
А просто грипп от чего?
28.04.2020 16:05
CALIBR
у нас бОльшая часть науки строится на теориях, а не на теоремах)
28.04.2020 16:15
- гость -
у нас бОльшая часть науки строится на теориях, а не на теоремах)
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Теория лишь предтеча ,далее следует обоснование,любое обоснование - процесс мышления ,основанный на логике.Логика есть родная сестра Математики-царицы доказательств.
28.04.2020 16:57
CALIBR
Если теорию обосновали (доказали), то она перестает быть теорией.
Специалистов по рукокрылым и по вирусам пруд пруди, а к одному знаменателю подойти не получается.
28.04.2020 17:19
- гость -
Если теорию обосновали (доказали), то она перестает быть теорией.
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вот я и говорю : математика - царица доказательств,теорий - в том числе.
Теория требует доказательства (ваше)
Теорема требует доказательства (моё)
В итоге : вам поговорить охота ?