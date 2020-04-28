Жители Алтайского края не бросились за льготной ипотекой

В Алтайском крае нет резкого роста заявок на приобретение жилья по программе льготной ипотеки под 6,5%. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила замглавы регионального Росреестра Елена Саулина.
По ее словам, служба нацелена на регистрацию сделок в кратчайшие сроки и заметила, что при некритичных проблемах с документами отказов в приобретении жилья быть не должно. Вместо этого специалисты ведомства окажут компетентную помощь.
"Наши регистраторы нацелены на то, чтобы не доводить дело до отказа, а оказывать помощь заинтересованным сторонам", – заявила Елена Саулина.
Кроме того, чиновница напомнила об условиях льготной ипотеки: кредит выдается только на приобретение жилья у застройщика, не распространяясь на вторичный рынок.
Напомним, что госпрограмма была объявлена президентом Владимиром Путиным как мера поддержки населения во время кризиса. По данным на 20 апреля, принимать заявки начали "Дом.РФ", Альфа-Банк, ВТБ и Промсвязьбанк. Первоначальный взнос составляет не меньше 20% от всей суммы, а максимальный размер кредита для регионов составляет три миллиона рублей.
Как ранее сообщил amic.ru, 20 апреля в Алтайском крае банк ВТБ выдал первую в России ипотеку под льготные 6,5%. Заем одобрили жителю Барнаула на покупку квартиры стоимостью 1,5 млн рублей.
Комментарии
В Алтайском крае нет резкого роста заявок на приобретение жилья по программе льготной ипотеки под 6,5%
С чего бы это? Вроде люди богатые и предложение выгодное
Это потому что перекредитовываться наверное нельзя. Так то у многих под 9 %, с удовольствием бы перешли на 6,5 %. Поди не разрешают?
Конечно не разрешают, это же на еще не построенное дают. Какой смысл давать на уже построенное и в ипотеку купленное
Да, это как в том анекдоте, возьмешь такую ипотеку - денег нет, квартиры нет, еще должен остался - и вроде все по закону!
Эта программа не будет работать, т.к. в 80% людям надо продать свою вторичку, чтоб купить новое. А вторичка не продаётся.