Жители Алтайского края не бросились за льготной ипотекой

В Алтайском крае нет резкого роста заявок на приобретение жилья по программе льготной ипотеки под 6,5%. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила замглавы регионального Росреестра Елена Саулина.

По ее словам, служба нацелена на регистрацию сделок в кратчайшие сроки и заметила, что при некритичных проблемах с документами отказов в приобретении жилья быть не должно. Вместо этого специалисты ведомства окажут компетентную помощь.

"Наши регистраторы нацелены на то, чтобы не доводить дело до отказа, а оказывать помощь заинтересованным сторонам", – заявила Елена Саулина.

Кроме того, чиновница напомнила об условиях льготной ипотеки: кредит выдается только на приобретение жилья у застройщика, не распространяясь на вторичный рынок.

Напомним, что госпрограмма была объявлена президентом Владимиром Путиным как мера поддержки населения во время кризиса. По данным на 20 апреля, принимать заявки начали "Дом.РФ", Альфа-Банк, ВТБ и Промсвязьбанк. Первоначальный взнос составляет не меньше 20% от всей суммы, а максимальный размер кредита для регионов составляет три миллиона рублей.

Как ранее сообщил amic.ru, 20 апреля в Алтайском крае банк ВТБ выдал первую в России ипотеку под льготные 6,5%. Заем одобрили жителю Барнаула на покупку квартиры стоимостью 1,5 млн рублей.