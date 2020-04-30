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Выгодная покупка. "Алгоритм" рассказал о льготной ипотеке под 6,5% годовых

, ИА "Амител"
Кредит можно оформить сразу в офисе застройщика

В России появилась ипотека по льготной ставке 6,5% годовых. В Барнауле одну из первых квартир по этой программе продала инвестиционно-строительная компания "Алгоритм". Представитель застройщика Марина Кирильчук рассказала, как воспользоваться льготой, и предложила варианты жилья. 

Какую квартиру можно купить по льготной ипотеке?

Только квартиру у застройщика – готовую или в строящемся доме. Максимальный размер ипотечного кредита – 3 млн рублей, а первоначальный взнос должен быть не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья. Кстати, им может стать материнский капитал.

"Если покупатель обладает крупным первоначальным взносом, он может купить любую квартиру. Условно говоря, за шесть миллионов рублей, из которых три он заплатит из своих средств. При этом минимальная сумма кредита ограничивается минимальным лимитом банка, в котором одобрена ипотека", – уточняет Марина Кирильчук.

Как оформить льготную ипотеку?

  • Приготовить пакет стандартных документов – паспорт и справку о доходах.
  • Обратиться в офис продаж "Алгоритма" и  подать там заявку на ипотечный кредит.
  • В банк ходить не нужно, так как компания сама отправит туда ваши документы.
  • После того как кредит одобрят, сотрудники "Алгоритма" помогут вам дистанционно выбрать квартиру.

Согласно постановлению правительства РФ, программа льготного ипотечного кредитования будет действовать до 1 ноября 2020 года.

Что можно купить у "Алгоритма"?  

ЖК "Краски" расположен вдоль Павловского тракта рядом со "старой" "Лентой". Сдача всех трех домов комплекса запланирована в III квартале 2021 года. Проект отличают красочные фасады и просторный двор с достаточным количеством мест для парковки, а также многообразие планировок – от уютных студий до просторных четырехкомнатных квартир. Подробно узнать о доме можно на сайте застройщика.

ЖК "Крылья 2" находится внутри квартала, ограниченного ул. Попова и Энтузиастов, и состоит из двух жилых домов – кирпичного и панельного. Сдача запланирована на I и II кварталы 2021 года. Во дворе обустроят безопасную детскую площадку и места для занятий спортом. Подробно узнать о доме можно на сайте застройщика.

ЖК "Добрыня" строится на ул. Юрина, рядом с парком "Эдельвейс". Дом планируют сдать в IV квартале 2020 года. Комплекс позиционируется как семейный, имеет презентабельный яркий фасад, а уютная прогулочная площадка и закрытая дворовая территория сделают проживание комфортным и безопасным. Подробно узнать о доме можно на сайте застройщика.

"Мы предлагаем широкий ассортимент квартир в различных районах города Барнаула и на различных стадиях строительства. В продаже в настоящее время имеются квартиры в уже сданных жилых комплексах, которые также возможно приобрести в ипотеку с использованием господдержки", – рассказывает Марина Кирильчук.

Подобрать подходящий вариант, выбрать оптимальный способ оплаты и проконсультироваться по всем вопросам приобретения квартиры в новостройке можно по телефону отдела продаж: 72-00-82, а также в офисе компании.

Проектная декларация ЖК "Краски".
Проектная декларация ЖК "Крылья 2".
Проектная декларация ЖК "Добрыня".

ООО "СЗ ИСК "Алгоритм"
Адрес: пр-т Социалистический, 54
Тел.: 72-00-82
Сайт

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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