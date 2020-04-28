За сутки в России выявили более шести тысяч новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России выявили 6441 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Всего в стране на данный момент зарегистрировано 93558 случаев заражения SARS-CoV-2. Новые заболевшие выявлены во всех регионах. Оперштаб отмечает, что почти половина из них не имела симптомов заболевания, а кривая заражения в стране продолжает расти.
За сутки в больницах с подтвержденным коронавирусом скончалось 72 человека. Это рекордное число с начала пандемии в стране. Выписано 1110. Общее количество умерших теперь составляет 866, выздоровевших , 8456.
Как ранее сообщил amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 324. Из больниц на 28 апреля выписали еще шестерых вылечившихся, всего выздоровело уже 35 человек.
Комментарии
Общее количество умерших теперь составляет 866, выздоровевших 8456.
В Алтайском крае умерший 1, а выздоровевших 35.
Ну в Алтайском крае явно лучше. Хорошо лечат?
нет. болезнь в самом начале просто
Всего в стране на данный момент зарегистрировано 93558 случаев заражения
Китай 83 938 случаев заражения. Населения в 10 раз больше, плотность в 20 раз больше. Как они это сделали?
Всего в стране на данный момент зарегистрировано 93558 случаев заражения
Китай на 83 тысячах остановился еще месяц назад, а мы все разгоняемся. Догоним Европу и Америку?
Погодите щас еще наконец то выходные закончатся.
За прошедшие сутки в России выявили 6441 случай заражения коронавирусной инфекцией
Сегодня рекорд. Столько еще не было. Это благодаря самоизоляции
Ну как они это сделали ? - Просто сидели в самоизоляции , и не орали что их свободы ограничили .Они хотели его остановить и остановили . Нашим по.....ам по.... сколько человек от них заразится и умрёт , главное им свободу не ограничить .Вырастили поколение эгоистов и по-дон-ко-в .Скажется нашему обществу это ещё не раз .
28.04.2020 15:55
гость
Вырастили поколение эгоистов и по-дон-ко-в .Скажется нашему обществу это ещё не раз .
+++++++++++++
Вы,как неравнодушный гражданин,что сделали для того,чтобы подонки остались в 90-х ?
Китай 83 938 случаев заражения. Населения в 10 раз больше, плотность в 20 раз больше. Как они это сделали?
-------
Занизили количество в отчётах.
лавное им свободу не ограничить .Вырастили поколение эгоистов и по-дон-ко-в
Бюджетник?
Можем вечно сидеть в изоляции за гос.счет.
Путин в бассейне купается,на тренажерах педали крутит,вкусно кушает,сдадко спит и ниочем не думает.
Вырастили поколение эгоистов и по-дон-ко-в .Скажется нашему обществу это ещё не раз .
Твоему обществу резинотехнических ничего не доспеется