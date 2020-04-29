Молодые ученые Алтая получат по 500 тысяч рублей на исследования

Алтайские ученые получат финансирование Фонда содействия инновациям по программе "Умник". Каждый победитель в течение двух лет получит грант в размере 500 тысяч рублей на научные исследования.

Всего в списке счастливчиков 14 молодых исследователей из Алтайского края, 12 из них из Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Проекты, которые вошли в число лучших:

"Разработка технологии контроля структуры и состава отливок из высокопрочного чугуна на основе анализа магнитных аномалий и приборного программно-аппаратного комплекса для предприятий энергетического комплекса" Александры Алейниковой;

"Разработка универсального стенда для оценки состояния систем числового программного управления промышленного оборудования" Семена Банных;

"Разработка технологии сборки и механизированной сварки плавящимся электродом в среде защитных газов и программно-аппаратного комплекса с магнитной фиксацией, пневматическим прижимом и подвижной ультразвуковой ванной для автоматической сварки элементов железнодорожных вагонов" Льва Баутина.

Также в число победителей в направлении "Биотехнологии" вошли студенты Бийского технологического института АлтГТУ Анастасия Малахова с проектом "Разработка технологии получения комплекса биофлавоноидов на основе переработки многотоннажных отходов промышленного производства облепихового масла для производства пищевых консервантов" и Яна Уразова с проектом "Разработка технологии получения фитомеланина из лузги гречихи для применения в качестве компонента УФ-защиты".

Всего Фонд содействия поддержал 951 проект.