Кинолог прокомментировал введение штрафа за лай собак по ночам

Российские кинологи оценили предлагаемое Минюстом введение штрафов за лай собак по ночам, сообщает РИА "Новости".

По словам президента Российской кинологической Федерации Владимира Голубева, сейчас остается непонятным то, как будут определять виновника и применять предлагаемую норму. Он добавил, что через лай собака выражает эмоции, страх или просьбу о помощи, поэтому "собачье слово" в ночное время может быть обеспечено какими-либо провоцирующими факторами. Именно поэтому, считает кинолог, штрафовать за это хозяина никак нельзя.

Тем не менее, заявляет Голубев, хозяева четвероногих должны отвечать за поведение питомцев и ответственно относиться к их потребностям. Он пояснил, что если собака постоянно лает и скулит, а хозяин никак на это не реагирует, тогда ситуацию можно рассматривать как безответственное отношение к животному и к обществу и привлекать человека к ответственности.

Напомним, ранее стало известно о том, что статью КоАП об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан дополнят указанием на бездействие при совершении правонарушения. Иными словами, человека оштрафуют, если он на долгое время оставил в квартире собаку, которая воем и лаем мешает соседям. Аналогичное наказание ждет и автовладельцев, которые не отключат неоднократно сработавшую сигнализацию.