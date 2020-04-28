Одним районом больше. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае

COVID-19 продолжает захватывать новые территории в Алтайском крае. За последние сутки первого заразившегося выявили в селе Первомайском Егорьевского района. Таким образом, на сегодняшний день подтвержденные случаи коронавируса распределились так:
Змеиногорский район – 143 заболевших;
Барнаул – 84;
Бийск – 27;
Поспелихинский район (с. Поспелиха и с. Новониколаевка) – 14;
Павловский район (Павловск, Шахи, Комсомольский) – 8;
Рубцовск – 7;
Горняк – 6;
Камень-на-Оби, Рубцовский (с. Веселоярск, с. Николаевка) и Новичихинский районы (с. 10 лет Октября) – по 5;
Первомайский район (Логовское, Первомайское, Березовка) – 4;
Крутихинский район (Крутиха) – 3;
Немецкий национальный (Гальбштадт, с. Кусак) и Советский (Советское) районы – по 2;
Яровое, Заринск, Новоалтайск, Троицкий (Троицкое), Целинный (с. Верх-Марушка), Родинский (п. Мирный), Михайловский (Михайловское), Романовский (Сидоровка) и Егорьевский (с. Первомайское) районы – по 1.
На данный момент в Алтайском крае 324 подтвержденных случая COVID-19. Вылечились 35 человек. Один скончался.
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