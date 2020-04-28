Одним районом больше. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае

COVID-19 продолжает захватывать новые территории в Алтайском крае. За последние сутки первого заразившегося выявили в селе Первомайском Егорьевского района. Таким образом, на сегодняшний день подтвержденные случаи коронавируса распределились так:

Змеиногорский район – 143 заболевших;

Барнаул – 84;

Бийск – 27;

Поспелихинский район (с. Поспелиха и с. Новониколаевка) – 14;

Павловский район (Павловск, Шахи, Комсомольский) – 8;

Рубцовск – 7;

Горняк – 6;

Камень-на-Оби, Рубцовский (с. Веселоярск, с. Николаевка) и Новичихинский районы (с. 10 лет Октября) – по 5;

Первомайский район (Логовское, Первомайское, Березовка) – 4;

Крутихинский район (Крутиха) – 3;

Немецкий национальный (Гальбштадт, с. Кусак) и Советский (Советское) районы – по 2;

Яровое, Заринск, Новоалтайск, Троицкий (Троицкое), Целинный (с. Верх-Марушка), Родинский (п. Мирный), Михайловский (Михайловское), Романовский (Сидоровка) и Егорьевский (с. Первомайское) районы – по 1.

На данный момент в Алтайском крае 324 подтвержденных случая COVID-19. Вылечились 35 человек. Один скончался.