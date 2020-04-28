Жителям Алтайского края посоветовали не думать об отдыхе на базах в майские праздники

Организация всех видов отдыха и туризма на территории Алтайского края ограничена, в том числе и групповых перевозок людей с целью туризма, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отмечается, деятельность турбаз, палаточных городков, гостевых и "зеленых" домов, санаториев и иных туристических объектов приостановлена до 1 июня в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса.

Кроме того, до 12 мая в регионе действует ограничение пребывания граждан в лесах и въезда на их территории из-за введения противопожарного режима. Так, в Белокурихе специалисты лесного хозяйства, служб МЧС и полиции совместно с представителями администрации муниципалитета ежедневно патрулируют леса, популярные для отдыха места и берега рек, чтобы предотвратить возможные возгорания.

Также сообщается, что организация туров на территории края недопустима. За соблюдением требований следят сотрудники полиции, Роспотребнадзора и местного самоуправления. При этом на майские праздники контроль усилят, особенно это коснется Белокурихи, а также Алтайского, Смоленского Солонешенского, Чарышского и других популярных у туристов районов.

В Управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности призывают население соблюдать все требования с целью предотвращения распространения коронавируса на территории региона. В противном случае нарушителям грозят штрафы – до 30 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч – для индивидуальных предпринимателей и до 300 тысяч – для юридических лиц.