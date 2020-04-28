Улица Михаила Евдокимова появится в Барнауле

Культурологическая комиссия одобрила просьбы населения и ранее высказанные администрацией города предложения назвать улицу именем артиста и бывшего главы Алтайского края Михаила Евдокимова. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

Также к 75-летию Победы двум улицам в Барнауле присвоят имена Героев Советского Союза, живших в столице края: Нестора Дмитриевича Козина и Григория Михайловича Левина. Как отметили в мэрии, биографии Левина и Козина связаны с подвигами сибиряков на фронтах и послевоенной жизнью на Алтае.

Кроме того, комиссия предложила увековечить память почетного гражданина Алтайского края и Барнаула Анатолия Ивановича Мельникова. В разные годы он работал главой регионального управления газового хозяйства и первым заместителем гендиректора по строительству ОАО "Алтайкрайгазсервис", внеся большой вклад в развитие края.

По словам председателя комитета Дмитрия Аристова, имена земляков будут даны новым улицам в квартале перспективной застройки на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной. Решения передали в комитет по строительству, архитектуре и развитию города.