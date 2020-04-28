Владимир Путин обратится к россиянам 28 апреля

Владимир Путин выступит перед россиянами во вторник, 28 апреля. Произойдет это перед совещанием с губернаторами. Предварительное время – после 15:00 мск (19:00 по Барнаулу). Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, перед совещанием состоится "большое выступление" главы государства.

По прогнозам СМИ, президент продлит нерабочие дни до 12 мая.

Amic.ru проведет текстовую трансляцию обращения.

Напомним, впервые в связи с ситуацией по коронавирусу Владимир Путин обратился к нации 25 марта. Тогда глава государства объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля.

2 апреля Путин вновь выступил перед россиянами и объявил нерабочим уже весь апрель.

По данным на 28 апреля в России зарегистрировано более 93 тысяч заболевших COVID-19. Умерли 866 человек.