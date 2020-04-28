Владимир Путин обратится к россиянам 28 апреля

Владимир Путин выступит перед россиянами во вторник, 28 апреля. Произойдет это перед совещанием с губернаторами. Предварительное время – после 15:00 мск (19:00 по Барнаулу). Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, перед совещанием состоится "большое выступление" главы государства.
По прогнозам СМИ, президент продлит нерабочие дни до 12 мая.
Amic.ru проведет текстовую трансляцию обращения.
Напомним, впервые в связи с ситуацией по коронавирусу Владимир Путин обратился к нации 25 марта. Тогда глава государства объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля.
2 апреля Путин вновь выступил перед россиянами и объявил нерабочим уже весь апрель.
По данным на 28 апреля в России зарегистрировано более 93 тысяч заболевших COVID-19. Умерли 866 человек.
Комментарии
некогда нам
Россияне понимаешь, объявляю выходные за ваш счет еще до конца мая. Ну или для начала до конца майских праздников.
"президент продлит нерабочие дни до 12 мая", видимо сильно перетрудился пока переписывал конституцию...
У меня уже рвотный рефлекс выработался на его: Блаблабла, - поэтому я сразу или выключаю или переключаю.
Э!хей с праздниками!!!
За ваш счет не в чем себе дома не отказываете...
Обращенец обну ле нец - когда будешь деньги населению выплачивают как это делают загнившие страны?!
Народная примета: Обращение путина к россиянам всегда заканчивается плохо для россиян: то побор новый введут, то пенсионный возраст увеличат, то Конституцию перепишут...
Когда же он объявит, что сваливает с поста???
В других странах состоятельные люди и владельцы компаний жертвовали миллионы, миллиарды в фонды по борьбе с короновирусом, а у нас президент остался один на один с этой заразой.
Да, тяжело, но не имеет он морального права разрешить отменить самоизоляцию.
Да многие без денег, дети устали от дистанционного обучения, но просто надо немного потерпеть.
Чё он населению доброго скажет???
Только пообещает в очередной раз " пока буду в своём уме пенсионный возраст не подниму"...
Утративший доверие населения.
ГостьЯ не надо путать теплое с мягким, он старательно с первых дней кричит что Авиа ЖД и Гостиници надо спасать, а теперь угадай кто входит в состав акцианеров и совета директоров жтих нищих корпораций, ровно таже схема и с банками пожтому и нет ЧС , не полезет он в карман к друзьям однокласникам и родственнникам, а то прям один на один, в одно лицо воюет да счет населения
28.04.2020 17:14
гостьЯ
Фейкуете!
"У нас «РМК» (Игорь Алтушкин): 5 самолетов с аппаратами ИВЛ, с масками, миллионами маски завозят. Мало того, две линии ставят по производству масок: одну – в Челябинской области, одну – в Свердловской области. Помогает Симановский («Сима-ленд»). У нас Алтушкин с Козицыным начали кормить за свои деньги… У нас 47 000 многодетных семей. Они взяли на себя 15 000. Они об этом нигде особо не объявляют. То есть у нас все люди, кто могут включиться, которые с деньгами и просто куча волонтеров, у нас все стараются помогать".
Фейкуете!
Ей надо поддержать миф Вова против вируса
Надоел.
когда же наконец то будет лебединое озеро по всем каналам дня на три
АлкоМарафон продолжается...
Я чувствую себя чужим на Володином "празднике жизни"
ОНО в бункере, нефть фьючерсы ниже Нуля за барель, победных войн нет, северный поток остановлен, корабли трубоукладчики ушли к хозяевам, пандемия рулит в Раше, голодные бунты.... Рейтин ВЦИОМ даже карманног 2о%....Это крах или прорыв?
Смысл объявляемых им нерабочих дней??? !!!!! Все и вся работают как раньше! Неработающих сейчас по пальцам пересчитать можно
Дело не в путине,дело в говнистом народце. Ведь путин является только отражением в зеркале народа его избравшего. Кто бы не сидел в кремле холопы будут репаться от вяликаимперскага вяличия. Даже сидя зимой на дырке в отдельностоящей покосившейся будке. Этот карлик сдохнет,нового изберут такого же . Пока московия не будет размером с московскую область,не видать народам проживающей на территории мордора и окружающим народам и странам покоя.
А ведь рабочие коллективы - основной источник заразы