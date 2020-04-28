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Владимир Путин обратится к россиянам 28 апреля

, ИА "Амител"
Ожидается, что президент расскажет о дальнейшей судьбе ограничительных мер, связанных с коронавирусом
Фото: Starhit.ru

Фото: Starhit.ru

Владимир Путин выступит перед россиянами во вторник, 28 апреля. Произойдет это перед совещанием с губернаторами. Предварительное время – после 15:00 мск (19:00 по Барнаулу). Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, перед совещанием состоится "большое выступление" главы государства.

По прогнозам СМИ, президент продлит нерабочие дни до 12 мая.

Amic.ru проведет текстовую трансляцию обращения.

Напомним, впервые в связи с ситуацией по коронавирусу Владимир Путин обратился к нации 25 марта. Тогда глава государства объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля.

2 апреля Путин вновь выступил перед россиянами и объявил нерабочим уже весь апрель.

По данным на 28 апреля в России зарегистрировано более 93 тысяч заболевших COVID-19. Умерли 866 человек.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

28.04.2020 16:33
- гость -

некогда нам

28.04.2020 16:34
Alex1976

Россияне понимаешь, объявляю выходные за ваш счет еще до конца мая. Ну или для начала до конца майских праздников.

28.04.2020 16:35
- гость -

"президент продлит нерабочие дни до 12 мая", видимо сильно перетрудился пока переписывал конституцию...

28.04.2020 16:37
- гость -

У меня уже рвотный рефлекс выработался на его: Блаблабла, - поэтому я сразу или выключаю или переключаю.

28.04.2020 16:37
Медведь-шатун

Э!хей с праздниками!!!
За ваш счет не в чем себе дома не отказываете...

28.04.2020 16:39
- гость -

Обращенец обну ле нец - когда будешь деньги населению выплачивают как это делают загнившие страны?!

28.04.2020 16:41
- гость -

Народная примета: Обращение путина к россиянам всегда заканчивается плохо для россиян: то побор новый введут, то пенсионный возраст увеличат, то Конституцию перепишут...

28.04.2020 16:42
- гость -

Когда же он объявит, что сваливает с поста???

28.04.2020 17:14
гостьЯ

В других странах состоятельные люди и владельцы компаний жертвовали миллионы, миллиарды в фонды по борьбе с короновирусом, а у нас президент остался один на один с этой заразой.

Да, тяжело, но не имеет он морального права разрешить отменить самоизоляцию.
Да многие без денег, дети устали от дистанционного обучения, но просто надо немного потерпеть.

28.04.2020 17:18
- гость -

Чё он населению доброго скажет???
Только пообещает в очередной раз " пока буду в своём уме пенсионный возраст не подниму"...

28.04.2020 17:25
- гость -

Утративший доверие населения.

28.04.2020 17:31
- гость -

ГостьЯ не надо путать теплое с мягким, он старательно с первых дней кричит что Авиа ЖД и Гостиници надо спасать, а теперь угадай кто входит в состав акцианеров и совета директоров жтих нищих корпораций, ровно таже схема и с банками пожтому и нет ЧС , не полезет он в карман к друзьям однокласникам и родственнникам, а то прям один на один, в одно лицо воюет да счет населения

28.04.2020 17:34
- гость -


28.04.2020 17:14
гостьЯ

Фейкуете!

"У нас «РМК» (Игорь Алтушкин): 5 самолетов с аппаратами ИВЛ, с масками, миллионами маски завозят. Мало того, две линии ставят по производству масок: одну – в Челябинской области, одну – в Свердловской области. Помогает Симановский («Сима-ленд»). У нас Алтушкин с Козицыным начали кормить за свои деньги… У нас 47 000 многодетных семей. Они взяли на себя 15 000. Они об этом нигде особо не объявляют. То есть у нас все люди, кто могут включиться, которые с деньгами и просто куча волонтеров, у нас все стараются помогать".

28.04.2020 17:45
Пионер

Фейкуете!

Ей надо поддержать миф Вова против вируса

28.04.2020 17:50
- гость -

Надоел.

28.04.2020 17:59
месный

когда же наконец то будет лебединое озеро по всем каналам дня на три

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