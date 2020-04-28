Названы главные источники стресса россиян во время самоизоляции

Главными источниками стресса для россиян в условиях самоизоляции является длительный срок карантина, боязнь заражения, скука, финансовые потери и недостаток информации. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на замдиректора по научно-организационной работе ПИ РАО Наталью Кисельникову.

По мнению психолога, месяца жизни в самоизоляции достаточно, чтобы люди заметили изменения в состоянии, а между близкими выросло напряжение и раздражительность. Кисельникова отметила, что к ней стали чаще обращаться по поводу тревоги и конфликтности в отношениях.

Также специалист обратила внимание на посттравматический стресс, который проявит себя значительно позже, после снятия режима самоизоляции. По словам психолога, в России уже отмечается рост спроса на антидепрессанты и противотревожные препараты.

Ранее amic.ru побеседовал с алтайским психологом-дианалитиком Натальей Булыгиной, которая дала совет, как пережить сложившуюся ситуацию с минимальными потерями.