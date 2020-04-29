Предпринимателей Алтая научат работать на Alibaba

Что такое Alibaba.com, какие возможности дает эта электронная площадка и как научиться с ее помощью зарабатывать бизнесмены Алтая узнают на бесплатном вебинаре. Его организует центр "Мой бизнес". Спикером и экспертом выступит представитель компании "МД-Инсайт" из Красноярска Тахир Храмцов.

На вебинаре участники получат всю информацию о торговой интернет-площадке Alibaba, узнают ее схему работы, особенности ведения аккаунта, а также распространенные ошибки и основы успешной работы.

Также Тахир Храмцов расскажет о том, что такое статус Global Gold Supplier, кто сможет его получить и какие преимущества он дает предпринимателям.

Вводный вебинар состоится 30 апреля в 13:00 по местному времени (9:00 по мск). Регистрация открыта на сайте мойбизнес22.рф.

Alibaba.com – маркетплейс, предназначенный для предпринимателей, бизнесменов, крупных компаний и брендов для оптовой торговли.

Алтайский фонд МСП

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