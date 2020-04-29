Предпринимателей Алтая научат работать на Alibaba

Что такое Alibaba.com, какие возможности дает эта электронная площадка и как научиться с ее помощью зарабатывать бизнесмены Алтая узнают на бесплатном вебинаре. Его организует центр "Мой бизнес". Спикером и экспертом выступит представитель компании "МД-Инсайт" из Красноярска Тахир Храмцов.
На вебинаре участники получат всю информацию о торговой интернет-площадке Alibaba, узнают ее схему работы, особенности ведения аккаунта, а также распространенные ошибки и основы успешной работы.
Также Тахир Храмцов расскажет о том, что такое статус Global Gold Supplier, кто сможет его получить и какие преимущества он дает предпринимателям.
Вводный вебинар состоится 30 апреля в 13:00 по местному времени (9:00 по мск). Регистрация открыта на сайте мойбизнес22.рф.
Alibaba.com – маркетплейс, предназначенный для предпринимателей, бизнесменов, крупных компаний и брендов для оптовой торговли.
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел. 8 800 222 8322
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Комментарии
Он почему со всеми тренерами по росту в деревню не вернулся?
А что там сложного что нужно учить? Или учить за денюжку что бы заработать...?
только продажники и требуются
Че-че. Как минимум нужно знать что такое ASO. Как писать тексты, как выбирать ключевики. Думаете что ли бизнес заключается в подаче объявления в из рук в руки
Да и правда, пора отвязываться от умирающей америки, будем теперь сырьевым придатком китая, пусть они нами руководят.
а кто же покупать то будет??? народ без работы и без денек... хоть как учись продавать ,а если не кому покупать то и продавать не кому...
Точный как всегда точно сказал! Целую твои мысли брат!