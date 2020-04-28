Бывшего барнаульского чиновника осудят за взяточничество и хищения из бюджета

Бывшего председателя комитета по физической культуре и спорту Барнаула обвиняют в хищении чужого имущества и получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как отмечается, в сентябре 2016 года чиновник получил от барнаульского предпринимателя взятку в размере 100 тысяч рублей. Эта сумма предназначалась за выбор его компании в качестве поставщика товаров спорткомитету города без проведения конкурса. При этом цена сделки значительно превышала рыночную.

В ходе расследования стражи порядка доказали и другие преступления, совершенные чиновником. Так, в 2018 году он перечислил 100 тысяч рублей из бюджета на счета предпринимателя за оказанные им услуги по проведению спортивного мероприятия, которое в действительности никто не проводил. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

"В 2019 году при реализации конкурса социально значимых проектов на соискание денежных грантов администрации города Барнаула по организации спортивно-массовой работы, обвиняемый завладел суммой в 100 тысяч рублей по якобы выигранным двумя спортивными школами города грантам. А весной 2019 года при реализации муниципального контракта на организацию проведения физкультурно-спортивных мероприятий чиновник похитил денежные средства спорткомитета города в размере более 300 тысяч рублей", – сообщили в пресс-службе СКР.

Отмечается, что все преступления выявили оперативные сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю. В целях обеспечения гражданского иска на имущество бывшего чиновника наложен арест в размере более 1 100 000 рублей. Свою вину обвиняемый не признал. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.