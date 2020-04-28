Власти объяснили, как вырастут цены на коммунальные услуги в Барнауле

1 июля 2020 года в Алтайском крае пройдет ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги, но для жителей Барнаула рост оплаты не превысит 6,9%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Ввиду перехода Барнаула в ценовую зону теплоснабжения предельный индекс изменения размера платы составит 12%.
Однако фактический рост стоимости коммунальных услуг выше ранее установленных правительством 6,9% не планируется. Изменения вносятся лишь с целью соблюдения законодательства. Фактическая стоимость будет определяться из договоренностей между муниципалитетом и теплоснабжающими организациями.
В интересах горожан администрация Барнаула заключила соглашения о цене со всеми теплоснабжающими предприятиями и определила порядок повышения стоимости тепловой энергии так, что рост не превысит индекс инфляции более чем на 2%.
Таким образом, фактический рост цен на тепло для жителей Барнаула с 1 июля 2020 года не превысит 5%, а общая плата за коммунальные услуги – 6,9%.
Комментарии
"Власти объяснили, как вырастут цены"
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Обнуленно-стабильно как всегда
Какой рост? Вы в своём уме?
Пир во время чумы... Мде
Вова конечно же не при делах... Рыночная экономика...
2001 / Путин предостерег от того, чтобы проведение реформы ЖКХ проводилось за счет ухудшения условий жизни населения.
2002 / Путин: только такой подход поможет снять опасения наших граждан, что вся реформа ЖКХ сведется к голому повышению тарифов
2003 / Путин: "Проблему ЖКХ нельзя решить "поднятием административных тарифов"
2005 / Путин потребовал прекратить "вакханалию" с услугами ЖКХ
2006 / Путин недоволен ростом тарифов на ЖКХ
2007 / Путин призвал прекратить неоправданный рост тарифов ЖКХ
2008 / Путин: Темпы роста тарифов ЖКХ могут быть снижены
2009 / Путин: Спекулятивное завышение тарифов ЖКХ недопустимо
2011 / (май) ЖКХ нельзя реформировать за счет населения, заявил Путин
2011 / (ноябрь) Путин: Никто не должен завышать цены в ЖКХ
2013/ (май)рост тарифов монополий не должен превышать инфляцию
* 24 мая 2013 г., 10:58, ИА "Амител" , раздел "комментарии"
"гость" ,ты помер или живой - подтверди своё право на авторство.
Власти надо подумать, кааак хотябы 30% от старых тарифов собрать, как не странно у людей глазки открылись и мозг стал включатся, тяжко будет банкам жкх и фнс, теперь в кабинетах не посидят опять налоговую полицию ваедут и штат раздую, по доброй воле народ не отдаст последнее
28.04.2020 17:22
гость
Рыночная экономика...
Это точно) а как нефть и бензин - там сразу другие особые законы))
Мы же одна семья. Скрепы и т.д.
Я не могу понять! У нас теперь обкакаться нужно, чтобы каждый год вынь и положь , но повысь коммуналку! И ведь даже коронавирус и грядущая за ним бедность не останавливают чинуш!
"Не превысит 6,9%"
Как мило.
Знаешь что бывает по ихним законам?
Зато, "Варшава попробует наложить арест на активы газопровода "Северный поток — 2", если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу, сказал заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с Wprost. Ранее компания PGNiG обвинила "Газпром" в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража и пригрозила, что обратится в Еврокомиссию. Ямальский контракт от 1996 года предусматривает поставки в Польшу до десяти миллиардов кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012-м стоимость газа для Польши по этому контракту снизили на десять процентов. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж об очередном снижении стоимости, мотивируя это тем, что цена не соответствует состоянию рынка." (c) МОСКВА, 28 апр — РИА Новости
Вот у кого пример брать ннада!
Вот же, забота...
идиотизм, в такое время повышать, сейчас долги вырастут по нынешним тарифам
Неплохо бы это правительство засадить на карантин. И не на 14 дней, а на 140 минимум. Глядишь, и идиотизма будет заметно меньше, и посты никчемушные на дорогах исчезнут, и штрафы людоедские прекратятся. Кто за то, чтобы бухгалтерию отправить на долгий карантин?
Вы о чем? Народ теряет доход, сидит дома, а вы тарифы поднимаете. Цензурных слов нет коментировать.
А может нашим снабжающим компаниям поумерить аппетиты наживы? А?