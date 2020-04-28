Власти объяснили, как вырастут цены на коммунальные услуги в Барнауле

1 июля 2020 года в Алтайском крае пройдет ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги, но для жителей Барнаула рост оплаты не превысит 6,9%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Ввиду перехода Барнаула в ценовую зону теплоснабжения предельный индекс изменения размера платы составит 12%.

Однако фактический рост стоимости коммунальных услуг выше ранее установленных правительством 6,9% не планируется. Изменения вносятся лишь с целью соблюдения законодательства. Фактическая стоимость будет определяться из договоренностей между муниципалитетом и теплоснабжающими организациями.

В интересах горожан администрация Барнаула заключила соглашения о цене со всеми теплоснабжающими предприятиями и определила порядок повышения стоимости тепловой энергии так, что рост не превысит индекс инфляции более чем на 2%.

Таким образом, фактический рост цен на тепло для жителей Барнаула с 1 июля 2020 года не превысит 5%, а общая плата за коммунальные услуги – 6,9%.