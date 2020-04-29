Среда, 29 Апрель, 07:36

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,57
€ 80,77
21°

93558 +6411
Обь
448см +6


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Бросили на произвол. Шахтер с COVID-19 о том, почему на руднике так много заболевших

, ИА "Амител"
Сотрудники Корбалихинского рудника подумывают подать на предприятие в суд
Корбалихинское месторождение / Фото: sib-pm.ru

Корбалихинское месторождение / Фото: sib-pm.ru

Из-за вспышки коронавируса на Корбалихинском руднике властям пришлось закрыть на карантин весь Змеиногорский район. По данным оперштаба, 143 сотрудника рудника с подтвержденным COVID-19 теперь проходят лечение в медучреждениях края. Тяжелой ситуации можно было избежать, но своевременные меры никто не принял, уверен один из шахтеров, который сейчас лечится от коронавируса в Змеиногорской ЦРБ. Он рассказал amic.ru об условиях в стационаре, какие меры в шахтерском общежитии приняли после первого случая заболевания (спойлер: очень сомнительные) и почему сотрудники рудника намерены подавать на свое руководство в суд.

Работали, как и прежде

– Когда первого больного выявили (17 апреля, – прим. ред.), уже многие были на 100% уверены, что тоже заразились. Но до тех пор, пока нас не увезли, работали все в штатном режиме. Паники в общежитии никакой не было, но мы же не дураки: все вместе живем, как тут не заболеть? В общежитии общая столовая и общий душ. Да и на работе мы все постоянно пересекаемся. У меня никаких жалоб не было, да и сейчас нет: ни температуры, ни слабости. А тех, у кого самочувствие ухудшалось, просто отправляли домой, чтобы уже сами к врачу. На месте их никто не проверял.

Заизолировали холодильником

– Жили после первого заболевшего тоже как обычно. У нас в общежитии два крыла – старое и новое, которые соединены проходом. Так вот, заразившийся жил в другом корпусе. Я был на смене, поэтому не знаю, проводил ли кто-то в общежитии дезинфекцию или нет. Из тех "карантинных" мер, что я увидел – холодильник. Его поставили в проходе между корпусами, чтобы никто туда-сюда не ходил. Заизолировали, называется. 

22 апреля приехал Роспотребнадзор, взяли у нас анализы на коронавирус. Результаты пришли только 25-го, а до этого я все так же на работу ходил спокойно. Как только подтвердился COVID-19, меня и других посадили в два автобуса и с сопровождением полиции отвезли в больницу.

На руднике приняли "полумеры"

– Ребята всерьез подумывают подавать в суд на наше предприятие за то, что мы все заболели. Мы на вахту приехали 1 апреля, когда уже все знали про коронавирус. Я еще заранее звонил на рудник, спрашивал: а ехать ли вообще. Сказали: конечно, ехать. Работать надо. Мы ведь все из разных городов приезжаем, и перед сменой должны хоть какой-то карантин пройти. Но нет, нам только температуру померили и все – на работу.

Единственное – нам вообще запретили покидать территорию рудника. Мера вроде бы правильная. Но местные, кто живет в Змеиногорске, при этом спокойно заезжали и выезжали с территории. Было даже собрание с руководством, но нам сказали: "Мы вас вообще можем даже в мирное время никуда не выпускать. А на местных не смотрите даже. Они в подрядных организациях работают, и руководство у них другое". Организации-то другие, а люди одни и те же, все равно вместе работаем. Какой тогда от карантина толк, если часть работников после смены идут домой, к семьям.

Мы и с предыдущей сменой пересеклись в общежитии. Контактировали, общались. Теперь мы в больнице, а они все поехали по своим городам. Маски и антисептики, кстати, появились на руднике только после 20 апреля, когда первый случай уже выявили.

"Медики в лыжных очках"

– Теперь вот все лежим в Змеиногорской ЦРБ. Считаю, что Змеиногорск вообще к коронавирусу оказался не готов. Никаких изолированных боксов. В палате нас лежит четыре человека. Можно спокойно выходить в коридор и гулять по отделению. 

Медработники ходят в защите, это да. Правда, не всегда в той, которая должна быть. Один вот к нам в лыжных очках заходит. Еда очень плохая, никто не наедается толком. С коллегами общаемся, которые в других больницах лежат: им и шоколад, и печенье, и фрукты приносят. А у нас только голый суп на обед и пюре. Фрукты, колбасу и другую нормальную еду за свой счет покупаем: знакомые через КПП передают.

Лечат только арбидолом, больше никаких лекарств не дают. Опять же, слышал, что должны для повышения иммунитета препараты давать: те, которые при ВИЧ назначают. Но у нас здесь ничего подобного. Ощущение, что нас бросили: кто поднимется на ноги, тот поднимется. Даже флюорографию нам никто не делал за все это время.

На 10-й день будут брать повторный анализ. А затем еще один. Если будут отрицательные – отпустят домой. Моя смена-то закончится уже к тому времени, поэтому на работу уже не поеду. Но предприятие будет работать, и новая смена, скорее всего, заедет. Оно и сейчас работает, куда оно денется-то.

Напомним, Корбалихинское месторождение АО "Сибирь-Полиметаллы" продолжает свою работу "в режиме жизнеобеспечения. По словам министра промышленности региона Вячеслава Химочки, совсем остановить предприятие невозможно. По его словам, там введен особый пропускной режим, а сотрудники, несущие круглосуточную вахту, обеспечены горячим питанием, водой и средствами защиты. Все работы на руднике проводятся под контролем Роспотребнадзора.

А 23 апреля в местных Telegram-каналах появились фотографии сотрудников Змеиногорской ЦРБ, которые за неимением защитных костюмов импровизируют и используют подручные средства. Позднее главврач больницы Елена Долженко заявила, что эти снимки были сделаны "для личного пользования", а в учреждении есть все необходимые средства защиты, включая противочумные костюмы. Правда, достоверность фотографий она отрицать не стала.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

29.04.2020 06:34
- гость -

Мужики обязательно в суд... Везде такой бардак и поэтому заболевших по стране насчитали около 100 тысяч...

29.04.2020 06:40
- гость -

Спросить с руководства по полной.

29.04.2020 06:55
Пионер


Спросить с руководства по полной.

Не только с руководства, но и с роспотребнадзора.

29.04.2020 06:57
Гость

17 апреля подтвердился коронавирус у первого человека, а только 22 апреля приехал Роспотребнадзор. До этого времени Роспотребнадзор спал? Смотришь на их выступления по телевизиру, ей богу - как замороженные роботы. Ужас.

29.04.2020 07:00
кара нтин

руководство в рудник,нехай сами поработают.

29.04.2020 07:04
- гость -

Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Подавайте, подавайте, заработаете определённую репутацию, потом на работу нигде не возьмут.

29.04.2020 07:09
- гость -

Короновирус это эпидемия или политика? Это религия. В него можно верить, можно не верить. Но обряды надо соблюдать!

29.04.2020 07:17
- гость -

Ну вам то шафкам угрожающе тявкающим из кустов виднее. Это таких работадателей надо закрывать и запрещать новые предприятия открывать навсегда.

29.04.2020 07:28
- гость -

Везде так. Плевать все хотели на какие-то нормы санитарные. Даже общепринятые.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
07:29
"Пойду к Томенко": директор "Оби" ищет 3,5 млн на зарплату 150 сотрудников бассейна 0
07:15
Лес и чистый воздух. Стоит ли покупать квартиру во время пандемии 0
07:02
На зарядку становись. Бодрящий комплекс для красивой фигуры от известного тренера 0
06:50
Вице-премьер надеется, что миллиарды из федерального бюджета помогут Алтайскому краю 3
06:35
Королева тьмы. Как выглядит модель с самой темной кожей в мире 0
06:28
Как отдыхаем на майские праздники и когда все-таки выходим на работу 0
06:13
Бросили на произвол. Шахтер с COVID-19 о том, почему на руднике так много заболевших 9
06:00
Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в двух районах Алтайского края 0
00:22
В Горном Алтае выявили новые случаи коронавируса 0
23:55
Путин пообещал авиапарад и салюты 9 мая 2
23:01
Водоснабжение восстанавливают в алтайском селе, в котором месяц нет воды 0
22:29
Луч надежды: что пообещал россиянам Путин после месячной самоизоляции 5
22:11
Владимир Путин поручил разработать очередной план поддержки малого и среднего бизнеса 3
21:47
Владимир Путин продлил нерабочие дни в России 0
21:30
Выступление Владимира Путина по коронавирусу. Текстовая онлайн-трансляция 2
21:17
Легковушка на высокой скорости протаранила кроссовер в Барнауле 0
20:19
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 30 0
20:09
Кинолог прокомментировал введение штрафа за лай собак по ночам 0
19:40
Названы главные источники стресса россиян во время самоизоляции 0
19:11
Прокуратура помогла восстановить водоснабжение в алтайском поселке 1
18:39
Жительница Барнаула застряла в США после запрета на перелеты 9
18:12
Дополнительные посты ДПС появились на границе Алтайского края и Новосибирской области 3
17:50
Барнаульский зоопарк показал трех новых постояльцев 0
17:35
Многомиллионные запасы защитных масок созданы в России 31
17:22
Чтобы не было приключений. СГК закроет ТЭЦ на карантин при ухудшении ситуации с COVID 2
17:12
Разработчик игры Homescapes выделил Барнаулу несколько миллионов на борьбу с COVID-19 5
17:03
Власти объяснили, как вырастут цены на коммунальные услуги в Барнауле 17
16:54
Улица имени Михаила Евдокимова появится в Барнауле 3
16:43
Бывшего барнаульского чиновника осудят за взяточничество и хищения из бюджета 8
16:33
Жители Алтайского края не бросились за льготной ипотекой 6
16:24
Владимир Путин обратится к россиянам 28 апреля 20
16:15
Жителям Алтайского края посоветовали не думать об отдыхе на базах в майские праздники 6
16:05
Одним районом больше. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае 0
15:55
Эксперт усомнился в версии о происхождении коронавируса от летучих мышей 10
15:36
Офис, который всегда с тобой. Как упростить удаленную работу 0
15:29
За сутки в России выявили более шести тысяч новых случаев COVID-19 19
15:17
Ипотека под 8,5% – это кабала. Почему подешевеет "вторичка", а новострой – нет 10
15:07
МВД разработало кодекс этики для сотрудников полиции 11
14:55
Надезинфицировались. Продажи антисептиков и санитайзеров в России заметно упали 8
14:42
Поплакать и вытереть сопли. Водонаева рассказала, как победить стресс в самоизоляции 3
14:33
Три школы Алтайского края вошли в топ-300 России 6
14:19
Алтайский Росреестр рассказал, сколько проверок пришлось свернуть из-за COVID-19 4
14:04
Стал известен критерий завершения пандемии COVID-19 в России 5
13:53
Число заражений коронавирусом в мире перевалило за три миллиона 19
13:41
Экзамены на водительские права. Можно ли сдать во время пандемии и как они проходят? 0
13:29
В Рубцовске запретят ездить без защитной маски в общественном транспорте 5
13:15
Ковид ковидом, а пляж по расписанию: в Барнауле определили подрядчика на летний сезон 2
13:06
За сутки в Алтайском крае произошло 72 пожара, большинство из них – природные 3
12:55
Родительский день. Как, несмотря на пандемию, барнаульцы отправились на кладбища 11
12:44
Кредитные каникулы. Эксперт о том, кто может воспользоваться и что нужно о них знать 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.