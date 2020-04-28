Разработчик игры Homescapes выделил Барнаулу несколько миллионов на борьбу с COVID-19

Крупнейшая компания по разработке мобильных игр Playrix, которая создала такие хиты, как Homescapes и Gardenscapes, выделила Барнаулу грант в размере 7 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом.
Отмечается, что в столице Алтайского края сейчас трудится порядка 50 человек, в том числе и сотрудники студии Zefir Games, которая входит в состав группы компаний Playrix.
На выделенные деньги закупили необходимую медицинскую технику, а также защитные и дезинфицирующие средства. Помощь направили на комплектацию 50 новых реанимационных мест горбольнице № 5.
Компания Playrix основана в 2004 году. Она входит в пятерку самых успешных мобильных издателей мира. По оценке Forbes, в феврале Playrix стоила более 7 миллиардов долларов.
По последним данным, в Алтайском крае 324 подтвержденных случая COVID-19. Вылечились 35 человек. Один скончался.
Комментарии
трудится порядка 50 человек
Они и в условиях самоизоляции трудятся? Им эти 7 миллионов на зарплату не нужны? Какие хорошие бизнесмены, денег не просят, сами выделяют
Какая разная ситуация сейчас у бизнеса, кому то надо денег, кто то сам может дать. Расслоение бизнесменов произошло
какие же убогенькие живут на Алтае, ужас. Завистливый, недалекий народец
Очень хороший народец, сочувствующий, деньги при беде выделяющий
28.04.2020 18:12
гость
трудится порядка 50 человек
Они и в условиях самоизоляции трудятся?
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Почему нет, если это IT-отрасль. Мы тоже работаем сейчас по удаленке, какая разница - в офисе программу писать или дома?