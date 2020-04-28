Разработчик игры Homescapes выделил Барнаулу несколько миллионов на борьбу с COVID-19

Крупнейшая компания по разработке мобильных игр Playrix, которая создала такие хиты, как Homescapes и Gardenscapes, выделила Барнаулу грант в размере 7 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом.

Отмечается, что в столице Алтайского края сейчас трудится порядка 50 человек, в том числе и сотрудники студии Zefir Games, которая входит в состав группы компаний Playrix.

На выделенные деньги закупили необходимую медицинскую технику, а также защитные и дезинфицирующие средства. Помощь направили на комплектацию 50 новых реанимационных мест горбольнице № 5.

Компания Playrix основана в 2004 году. Она входит в пятерку самых успешных мобильных издателей мира. По оценке Forbes, в феврале Playrix стоила более 7 миллиардов долларов.

По последним данным, в Алтайском крае 324 подтвержденных случая COVID-19. Вылечились 35 человек. Один скончался.