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Разработчик игры Homescapes выделил Барнаулу несколько миллионов на борьбу с COVID-19

, ИА "Амител"
Компания выполнила данное ранее обещание
Фото: apkpure.com

Фото: apkpure.com

Крупнейшая компания по разработке мобильных игр Playrix, которая создала такие хиты, как Homescapes и Gardenscapes, выделила Барнаулу грант в размере 7 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом.

Отмечается, что в столице Алтайского края сейчас трудится порядка 50 человек, в том числе и сотрудники студии Zefir Games, которая входит в состав группы компаний Playrix.

На выделенные деньги закупили необходимую медицинскую технику, а также защитные и дезинфицирующие средства. Помощь направили на комплектацию 50 новых реанимационных мест горбольнице № 5.

Компания Playrix основана в 2004 году. Она входит в пятерку самых успешных мобильных издателей мира. По оценке Forbes, в феврале Playrix стоила более 7 миллиардов долларов. 

По последним данным, в Алтайском крае 324 подтвержденных случая COVID-19. Вылечились 35 человек. Один скончался.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

28.04.2020 18:12
гость

трудится порядка 50 человек

Они и в условиях самоизоляции трудятся? Им эти 7 миллионов на зарплату не нужны? Какие хорошие бизнесмены, денег не просят, сами выделяют

28.04.2020 18:13
гость

Какая разная ситуация сейчас у бизнеса, кому то надо денег, кто то сам может дать. Расслоение бизнесменов произошло

28.04.2020 18:31
- гость -





какие же убогенькие живут на Алтае, ужас. Завистливый, недалекий народец

28.04.2020 18:53
гость

Очень хороший народец, сочувствующий, деньги при беде выделяющий

28.04.2020 19:54
- гость -

28.04.2020 18:12
гость
трудится порядка 50 человек

Они и в условиях самоизоляции трудятся?
---------------
Почему нет, если это IT-отрасль. Мы тоже работаем сейчас по удаленке, какая разница - в офисе программу писать или дома?

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