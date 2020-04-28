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Барнаульский зоопарк показал трех новых постояльцев

, ИА "Амител"
Лисята родились месяц назад и уже готовы к появлению на публике
Фото: 'Лесная сказка'

Фото: "Лесная сказка"

28 марта в барнаульском зоопарке родились три лисенка, однако сообщила "Лесная сказка" об этом только 27 апреля. Видео с малышами и их мамой выложено в официальном Instagram-аккаунте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нам завтра месяц, а вы нас ещё не видели 😊 Ещё в одной лисей семье пополнение 🦊🧡 Три очаровательных малыша у серебристо-черного лиса и рыжей лисички появились на свет 28 марта, а сегодня уже с огромным интересом резвились на солнышке 😍 #зоопаркБарнаула #БарнаульскийЗоопарк #отдыхБарнаул #Барнаул #Barnaul22 #Zoo22 #БарнаульскийЗоопарк #отдыхАлтай #выходныеБарнаул #Алтайскийкрай#Сибирь Ph: @photooksanaw

Публикация от Барнаульский зоопарк (@zoo22.ru)

25 марта зоопарк сообщил о рождении других четырех лисят, но это не единственное мартовское пополнение в зоопарке. Как ранее сообщил amic.ru, 8 марта на свет появились два камышовых котенка. 1 апреля они начали выходить из домика. Кроме того, 24 апреля стало известно о рождении ягненка муфлона.

На данный момент зоопарк закрыт для посетителей на время пандемии COVID-19. Amic.ru узнал у директора Сергея Писарева, как "Лесная сказка" выживает во время вынужденного простоя.

  

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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