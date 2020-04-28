Барнаульский зоопарк показал трех новых постояльцев

28 марта в барнаульском зоопарке родились три лисенка, однако сообщила "Лесная сказка" об этом только 27 апреля. Видео с малышами и их мамой выложено в официальном Instagram-аккаунте.

25 марта зоопарк сообщил о рождении других четырех лисят, но это не единственное мартовское пополнение в зоопарке. Как ранее сообщил amic.ru, 8 марта на свет появились два камышовых котенка. 1 апреля они начали выходить из домика. Кроме того, 24 апреля стало известно о рождении ягненка муфлона.

На данный момент зоопарк закрыт для посетителей на время пандемии COVID-19. Amic.ru узнал у директора Сергея Писарева, как "Лесная сказка" выживает во время вынужденного простоя.