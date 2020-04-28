Жительница Барнаула застряла в США после запрета на перелеты

Жительница Барнаула из-за пандемии коронавируса не может вернуться на родину из США, где ее ждут страдающий аутизмом ребенок и больной отец, сообщает "Российская газета".

Как отмечается, горожанка Лидия Тихобаева в течение нескольких лет работала в США и в последнее время собиралась вернуться в Россию. 2 марта она прилетела в Америку, чтобы завершить последние формальности с переездом и забрать лекарства для сына.

Изначально женщина планировала вернуться в Россию 20 марта, но из-за пандемии в США случились задержки, а 27 марта Россия объявила о закрытии границ. На последних рейсах покинуть Штаты можно было только из Нью-Йорка, но рейс на 30 марта отменили, и женщина застряла в городе, как и многие другие россияне.

По словам женщины, она получает материальную помощь от России в размере 2400 рублей в сутки, однако, как он замечает, "было бы, наверное, проще привезти нас в обсерватор в Москве, чем высылать сюда материальную помощь".

"Для США это очень скромные деньги, особенно если негде жить. На них можно поесть раз в день — главное, чтоб ваша карта здесь работала. Моя карта здесь не работает, но эти деньги очень помогают моему сыну и родителям-пенсионерам, которые заботятся о нем и могут платить за квартиру", — рассказала Тихобаева.