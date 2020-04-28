Дополнительные посты ДПС появились на границе Алтайского края и Новосибирской области

На границе Алтайского края и Новосибирской области появились посты ДПС, которые останавливают автомобили, выезжающие из региона, и предупреждают водителей о введении пропускного режима.

"Мы ехали в деревню, и у "Граней Алтая" нас остановили сотрудники ДПС. Проверили документы, поинтересовались, с какой целью мы покидаем регион и порекомендовали вернуться до конца месяца, чтобы не сесть на две недели карантина", — рассказали очевидцы.

Напомним, что с 1 мая на границах Алтайского края вводится пропускной режим. На КПП автомобили будут встречать сотрудники ГИБДД, полиции, Роспотребнадзора, представители Роcгвардии и органов местного самоуправления. Все, кто будет въезжать на территорию региона после введения ограничений, должны будут отправиться на 14-дневный карантин.