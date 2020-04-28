Дополнительные посты ДПС появились на границе Алтайского края и Новосибирской области

На границе Алтайского края и Новосибирской области появились посты ДПС, которые останавливают автомобили, выезжающие из региона, и предупреждают водителей о введении пропускного режима.
"Мы ехали в деревню, и у "Граней Алтая" нас остановили сотрудники ДПС. Проверили документы, поинтересовались, с какой целью мы покидаем регион и порекомендовали вернуться до конца месяца, чтобы не сесть на две недели карантина", — рассказали очевидцы.
Напомним, что с 1 мая на границах Алтайского края вводится пропускной режим. На КПП автомобили будут встречать сотрудники ГИБДД, полиции, Роспотребнадзора, представители Роcгвардии и органов местного самоуправления. Все, кто будет въезжать на территорию региона после введения ограничений, должны будут отправиться на 14-дневный карантин.
Комментарии
После 1 мая огромный поток вьезжающих в край будут садить под домашний карантин на 14 дней. Интересно посмотреть.
Ситуация с коронавирусом мало радует, но есть много отмороженных на голову, которым хоть кол на голове теши - им все равно. Им отдыхать надо.