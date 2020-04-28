Прокуратура помогла восстановить водоснабжение в алтайском поселке

Прокуратура Первомайского района помогла временно восстановить подачу воды в поселке Новый после сообщений в СМИ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Напомним, 13 апреля из-за аварии на водонапорной башне ООО "Востокбурвод" прекратил подачу холодной воды жителям поселка Новый. Органы местного самоуправления, не смотря на требования ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в течение суток не организовали подвоз воды населению.

По этой причине прокуратура Первомайского района начала проверку и внесла представление главе Первомайского района и директору ООО "Востокбурвод", а последнего вызвала для решения о возбуждении административного дела.

Также в ходе проверки надзорный орган установил, что муниципалитет долгое время не ставил на учет бесхозные водопроводные сети поселка.

Водоснабжение в поселке восстановлено путем временного подключения к водопроводным сетям ООО "Березовское ЖКХ". Тем временем, администрация Первомайского района и Минстрой края пришли к соглашению о бурении новой скважины для поселка.