Выступление Владимира Путина по коронавирусу. Текстовая онлайн-трансляция

28 апреля президент России Владимир Путин обращается к соотечественникам в связи с ситуацией по коронавирусу. Amic.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию. Ниже — основные тезисы выступления главы государства.

-"С нуля развернуто массовое производство лекарственных препаратов"

-"В девять раз увеличено производство тест-систем"

-"Нам удалось нарастить запас прочности системы здравоохранения"

-"Минздрав должен вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и по каждому региону"

-"Опыт борьбы с эпидемией показывает, что решения могут быть недостаточными уже завтра"

-Путин предложил установить официально День работников скорой помощи 28 апреля

-"Мы не можем бросить других больных, люди должны получать всю необходимую помощь"

-"Нам удалось затормозить распространение эпидемии"

-"Ситуация остается очень сложной"

-"Пик еще не пройден, мы перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией"