Выступление Владимира Путина по коронавирусу. Текстовая онлайн-трансляция

28 апреля президент России Владимир Путин обращается к соотечественникам в связи с ситуацией по коронавирусу. Amic.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию. Ниже — основные тезисы выступления главы государства.
-"С нуля развернуто массовое производство лекарственных препаратов"
-"В девять раз увеличено производство тест-систем"
-"Нам удалось нарастить запас прочности системы здравоохранения"
-"Минздрав должен вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и по каждому региону"
-"Опыт борьбы с эпидемией показывает, что решения могут быть недостаточными уже завтра"
-Путин предложил установить официально День работников скорой помощи 28 апреля
-"Мы не можем бросить других больных, люди должны получать всю необходимую помощь"
-"Нам удалось затормозить распространение эпидемии"
-"Ситуация остается очень сложной"
-"Пик еще не пройден, мы перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией"
Комментарии
Как ты уже всех достал, клоун ботоксный