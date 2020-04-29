Письмо с фронта нашло адресата в Алтайском крае спустя 77 лет

В феврале 2020 года ярославские поисковики отправили на Алтай письмо, написанное 26 августа 1943 года. Оно должно было стать выставочным экспонатом.

Получатели установили, что автор письма – уроженец Алтайского края Иван Яковлевич Плотников. На войну он ушел в 1941 году в возрасте 19 лет. Волонтеры узнали, где воевал Иван, какие награды он получил, но сведений о смерти солдата найти не смогли.

"Появилась мысль поискать родственников солдата. А вдруг и сам он жив? – рассказывает руководитель Алтайского регионального отделения "Поисковое движение России" Дмитрий Вейн. – Мы обратились за помощью к нашим друзьям из проекта "Победа в каждом из нас". Волонтеры помогли разместить информацию в СМИ и социальных сетях. Уже на следующий день после публикации отозвалась двоюродная правнучка Ивана Яковлевича. Она рассказала, что в родном селе бойца до сих пор живет его двоюродная сестра Пелагея Павловна и другие родственники".

Выяснилось, что Иван погиб на войне, а его письмо, написанное 77 лет назад, стало настоящим подарком для родных. Сейчас поисковики ищут больше информации о судьбе Ивана Плотникова и готовятся отправить письмо его родственникам.