Владимир Путин продлил нерабочие дни в России

Президент России Владимир Путин в ходе большого выступления перед совещанием с губернаторами объявил о том, что нерабочие дни в стране продлеваются до 11 мая включительно. Это сделано, чтобы стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

Напомним, это уже третье подобное решение Путина. В первый раз в ходе обращения к нации 25 апреля Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля.

2 апреля президент вновь выступил перед россиянами и рассказал, что нерабочим будет уже весь апрель.

Как уже сообщал amic.ru, по данным на 28 апреля, в России зарегистрировано более 93 тысяч заболевших COVID-19. Умерли 866 человек.