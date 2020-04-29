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Черепа и бубен. Красноярский шаман Виктор провел обряд против истерии из-за COVID-19

, ИА "Амител"
Надеемся, что поможет

Шаман Виктор из Красноярского края разложил в лесу черепа и взял в руки бубен, чтобы противостоять коронавирусу. Саму болезнь он победить не пытался, а вот очистить мысли людей от нее – это пожалуйста.

В лесу шаман соорудил специальную конструкцию, повязал ее лентами, разложил вокруг кости и принялся стучать в бубен. 

"Нужно так сделать, чтобы мы победили – люди, а не вирус, который сами же мы и породили. Сделайте так, чтобы его не было", – пояснил свою позицию Виктор. 

Он не первый, кто противостоит пандемии и ее последствиям с помощью духов. Ранее шаманы из Тывы, Алтайского края и Бурятии также провели обряды, чтобы остановить распространение коронавируса.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.04.2020 07:50
- гость -

21век...

29.04.2020 07:52
- гость -

Побольше бы таких роликов со здравыми словами.А то всякие соболи,навальные,ройзманы,шнуровы.

29.04.2020 08:01
- гость -

А что с шаманом который Путина шел изгонять - повязали?

29.04.2020 08:04
CALIBR

Россия ...XXI век... мракобесы....бесогоны...Держава...скрепы...

29.04.2020 08:15
- гость -

Как-то решил посмотреть ролик с ройзманом.Тот сидел за столом,обложившись толстыми книгами и нёс такую тупую хрень что через две минуты переключил на другое.

29.04.2020 08:29
- гость -


29.04.2020 08:15
- гость -

Не, ну тащитесь от соловьевакиселева - каждый день это шоу на центральном ТВ, Вам Ройзман зачем?!

29.04.2020 08:44
- гость -

разложил вокруг кости и принялся стучать в бубен.

А разве власть не то же самое делает?

29.04.2020 08:45
- гость -

29.04.2020 08:15
- гость -
Как-то решил посмотреть ролик с ройзманом. через две минуты переключил на другое.


Так то Ройзман для умных людей, а тебе и Соловьев все разъяснит, как на Украине плохо все.

29.04.2020 08:56
- гость -

ройзман не ведёт антигосударственной пропаганды?Или то что он вещает ртом-это всё идёт прямиком из его души,согласно его совести и чести? )) Насчёт большого ума...Туп как колун.Как он попал в мэры в своё время?

29.04.2020 08:57
- гость -


29.04.2020 08:45
- гость -


Тебе мама выписала справку, что ты умный? Так выброси эту бумажку. Она уже 20 лет как просроченная.

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