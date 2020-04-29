Инвестиции в 1,5 млрд руб. СГК может взять в управление весь тепловой комплекс Бийска

Алтайский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК) рассматривает варианты концессионного соглашения на муниципальные тепловые объекты в Бийске. По первоначальным оценкам в инфраструктуру может быть вложено более 1,5 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции во вторник, 28 апреля, рассказал директор филиала Игорь Лузанов.

"Обсуждение этой темы мы начали еще в прошлом году. Сейчас завершаем формирование перечня имущества, уточняем некоторые земельные вопросы. Надеемся все решить в 2020 году. Мэрия города заинтересована в том, чтобы тепловыми активами занимались специалисты. Все-таки теплоснабжение – это не функции администрации", – уточнил он.

СГК уже владеет Бийской ТЭЦ и обслуживает большую часть тепловых сетей – 224 км. А местные котельные (их 30) и еще около 100 километров сетей находятся в управлении бийского МУП "Водоканал". Именно это имущество может быть передано в долгосрочную аренду в рамках концессии.

В ремонт и модернизацию муниципальных котельных и сетей вложат 1,5 млрд рублей.

После заключения концессии СГК планирует перевести город на новую модель тарифного регулирования – метод альтернативной котельной. Сейчас гигакалория от МУП "Водоканал" стоит 2,4 тысячи рублей. Потребители "Бийскэнерго" (СГК) платят по 1,4 тысячи рублей. То есть почти на тысячу дешевле, так как выработка тепла на старых котельных дороже, чем на более современной и модернизированной централи. После этого компания планирует провести обновление системы теплоснабжения. И, возможно, оптимизацию, поскольку котельные разбросаны по всему городу, что затрудняет их взаимозаменяемость.

"Для потребителей МУП тариф снизится до нашего уровня. Дальнейшее повышение будет плавным в течение 10 лет", – уточнил Лузанов.

Единая ценовая зона (ЕЦЗ), в рамках которой и используется метод альткотельной, подразумевает постепенный рост платы за ресурс. Это, собственно, и есть гарантия возврата вложений для инвестора. Но если сейчас цена на тепловую энергию формируется через тарифы, то после перехода на ЕЦЗ будет через свободное ценообразование, ограниченное предельным уровнем. Власти и тепловая компания договариваются о максимальной цене за "гигу": до этого уровня стоимость будет плавно расти в течение 10 лет (в год прогнозируют подорожание ориентировочно на уровне инфляции).

Отметим, что такой же механизм был введен в Рубцовске еще два года назад – с 2018 года там действует единый тариф. Компания вложила в теплоснабжение города более 2 млрд рублей. За счет соединения южного и северного тепловых контуров города на Южную тепловую станцию перевели 96% потребителей, а устаревшую Рубцовскую ТЭЦ закрыли.

Сейчас по закону передача муниципальных сетей и объектов теплоснабжающей организации возможна только по концессионному соглашению. Концессия – это уступка государства прав на имущество или хозяйственную деятельность частным компаниям. На определенных условиях и на установленный срок. Инвестор, получающий в свое управление объект, обязан вложить деньги в ремонт и модернизацию сетей и оборудования. При этом большую часть прибыли получает именно концессионер, хотя он и не становится его собственником.