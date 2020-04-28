Водоснабжение восстанавливают в алтайском селе, в котором месяц нет воды

В селе Корчино Мамонтовского района Алтайского края, жители которого почти месяц находятся без центрального водоснабжения из-за поломки скважины, снова появится вода, сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

"На данном этапе в селе пробурен разведочный ствол глубиной 425 м, продолжается бурение под обсадную колонну. Стоимость работ составит 8,5 млн рублей, средства выделены из краевого и местного бюджетов в рамках государственной программы "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами". Завершить мероприятия планируется в мае текущего года", – рассказали в ведомстве.

В Минстрое подчеркнули, что результаты обследования старой скважины показали, что ее ремонт обойдется в ту же сумму, которая потребуется для создания новой. Кроме того, мероприятие по бурению и так запланировали на лето 2020 года, но из-за выхода из строя старой скважины администрация района решила приступить к работам раньше намеченного срока.

На период восстановления центрального водоснабжения в селе организовали подвоз технической и питьевой воды.

Как сообщал amic.ru, забившаяся скважина оставила население Корчино без центральной воды. Она снабжала жителей 270 домов. Из-за этого в поселке с 30 марта действует режим ЧС, а воду подвозят цистернами. Ее доставляют пять дней в неделю на двух машинах.