В Горном Алтае выявили новые случаи коронавируса

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали в Республике Алтай. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе.

За сутки в республике выявили двух заболевших COVID-19. Таким образом, на данный момент в Горном Алтае 32 подтвержденных случая коронавируса.

"Коронавирус подтвердился у жительницы Горно-Алтайска, контактировавшей с ранее заболевшим, и у медработника больницы, проживающей в селе Майма. Оба случая подтверждены в ходе профилактических исследований. Заболевание у них проходит бессимптомно", – рассказали в оперштабе.

Как уже писал amic.ru, 28 апреля республиканский оперштаб сообщил о трех новых инфицированных. Два новых случая заражения подтверждены в Усть-Коксе у людей, контактировавших с ранее заболевшими. Также коронавирус нашли еще у одного строителя-вахтовика на частном объекте в устье реки Ыдып в Турочакском районе.

По последним данным, в России зарегистрировано более 93 тысяч заболевших COVID-19.