Новые случаи коронавируса подтвердили в Алтайском крае

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали в Алтайском крае. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе.

За сутки в крае выявили 24 заболевших COVID-19. В Барнауле число заразившихся увеличилось на семь человек, в Бийске – на три человека, в Змеиногорском районе – на 10 человек, в Новичихинском, Немецком и Камне-на Оби – по одному. Зарегистрирован первый инфицированный в Кулундинском районе.

Таким образом, на данный момент в Алтайском крае 348 подтвержденных случаев коронавируса.

Как уже писал amic.ru, 28 апреля региональный оперштаб сообщил о 14 новых заболевших. Впервые коронавирус выявили в Егорьевском районе – в селе Первомайском.

По последним данным, в России зарегистрировано более 93 тысяч заболевших COVID-19.