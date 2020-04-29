Новые случаи коронавируса подтвердили в Алтайском крае

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали в Алтайском крае. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе.
За сутки в крае выявили 24 заболевших COVID-19. В Барнауле число заразившихся увеличилось на семь человек, в Бийске – на три человека, в Змеиногорском районе – на 10 человек, в Новичихинском, Немецком и Камне-на Оби – по одному. Зарегистрирован первый инфицированный в Кулундинском районе.
Таким образом, на данный момент в Алтайском крае 348 подтвержденных случаев коронавируса.
Как уже писал amic.ru, 28 апреля региональный оперштаб сообщил о 14 новых заболевших. Впервые коронавирус выявили в Егорьевском районе – в селе Первомайском.
По последним данным, в России зарегистрировано более 93 тысяч заболевших COVID-19.
Комментарии
Вот по районам-то расползается!
На майские праздники ,наверно,желающих съездить в гости,на дачу увеличится вразы.
Дезинфекции пригородных автобусов надо уделить внимание.
Их вообще дезинфицируют специалисты?
Изолированные с города рванули в деревни. Воздух и природа настолько очистились, что в деревни стали возвращаться тренеры личностного роста, барбершоперы, баристы.
Сидите дома! Если хотите снижения количества заболевших - сидите дома!"!!
29.04.2020 11:25
- гость -
Сидите дома! Если хотите снижения количества заболевших - сидите дома!"!!
Поддерживаю! Если хотите, чтобы все закончилось, чтобы люди вернулись к привычному образу жизни - потерпите, посидите дома!
Да-да, сидите до сентября. Потому что ничего не закончится, а только усугубится с выходом на работу.
Что будет такого страшного, если я - неподтвержденный и неприехавший ниоткуда, скорее всего пока временно и не заболевший:
1 Потихоньку дойду до гаража, при этом ни с кем не контактируя,
2 Сяду в свой автомобиль, возьму супругу с собой (если что, я с ней каждый день контактирую)
3 И уеду на дачу, в которой социальной дистанции до забора с соседями - метров 10.
Обещаю ни с кем не контактировать, если только гаишники не остановят))) Тогда придется)))
Сажайте картоху, по осени кушать будет нечего.
Старый анекдот (все совпадения случайны):
Ученик стоит в коридоре школы и недоумевает: "ГДЕ ЛОГИКА?".
- Что случилось?
- Я в классе пукнул, а училка сказала "Выйди из класса!" ))
В Яровом врачам за ковидлу не доплачивают!