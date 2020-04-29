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Инвестиции под нож: как Алтайский край будет сокращать бюджетные расходы в 2020 году

, ИА "Амител"
Регион может недосчитаться как минимум 13 млрд рублей

Краевые власти в случае необходимости готовы пожертвовать расходами на ряд инвестиционных программ в 2020 году, прежде всего – в рамках краевой адресной инвестиционной программы (КАИП). Такое заявление 28 апреля в ходе заседания комитета по бюджету и налогам Алтайского Заксобрания сделал зампредседателя регионального правительства, министр финансов Алтайского края Данил Ситников. По предварительным расчетам, бюджет региона не досчитается 13 млрд рублей из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

Выбор между плохим и очень плохим

Как сообщил amic.ru зампредседателя профильного комитета АКЗС Александр Молотов, накануне депутаты напрямую поинтересовались мнением Ситникова относительно перспектив бюджета-2020. Министр отметил, что пока корректировка не планируется.

"Обычно Заксобрание это делало в мае, и повод был приятный: как правило, приходили дополнительные федеральные деньги, и мы увеличивали доходную часть бюджета. Пока непонятно, как будет развиваться ситуация дальше. К нам, с одной стороны, начали поступать дополнительные федеральные средства, но они выделены конкретно на борьбу с коронавирусом. С другой стороны, все помнят про выпадающие доходы краевого бюджета и цифру в 13 млрд (примерно 1/10 часть от всех запланированных доходов, – прим. ред.). Но если говорить еще и о консолидированном бюджете (включая муниципалитеты) то речь идет уже о минус 18 млрд рублей", – напомнил парламентарий.

По словам Молотова, министр финансов заверил, что оптимизация расходной части бюджета не коснется социальных статей и обязательств. Данил Ситников отметил, что пока в качестве основного кандидата на сокращение выступает КАИП.

Объем бюджетных ассигнований, запланированных на финансирование строительства, реконструкцию и капремонт объектов в 2020 году составил 5,9 млрд рублей, плюс 2,35 млрд рублей было привлечено из федерального бюджета. Таким образом суммарные расходы по краевой адресной инвестпрограмме в этом году могли составить 8,25 млрд рублей.

Данил Ситников отметил, что в первую очередь секвестировать будут те программы, где не задействованы федеральные деньги, а также находящиеся в низкой степени готовности. По мнению Молотова, под нож пойдут либо совсем "сырые" объекты, либо те, где строительство можно безболезненно законсервировать. Все, что находится в высокой степени готовности, будет доведено до конца.

Как предполагает депутат АКЗС, если КАИП дело не ограничится, дополнительно оптимизация ждет неосновные статьи расходной части бюджета. Среди них – "Национальная экономика", "Общегосударственные вопросы", "Оборона и безопасность" и другие, напрямую несвязанные с социальными обязательствами.

Только неотложные задачи

Между тем не все эксперты настроены оптимистично. Некоторые специалисты считают, что сокращение расходов в любом случае не пройдет бесследно. Однако в ряде отраслей оптимизация будет выглядеть не так критично. Так, кандидат экономических наук, доцент финуниверситета при правительстве РФ Анатолий Ижболдин-Кронберг отметил, что при худшем сценарии власти могут покуситься и на "святая святых" – социальные расходы.

"По опыту прежних кризисов и в свете приоритетности нацпроектов (социальные сферы), думаю, основными пострадавшими будут разделы национальная экономика – в большей степени и местные бюджеты (поддержка муниципальных образований) – в меньшей степени. Урежут (в зависимости от лоббистских возможностей) региональные госпрограммы: "Охрана окружающей среды" и "Экономическое развитие и инновационная экономика". Хотя там и так не очень серьезные суммы запланированы. "Дорожное хозяйство", наверное, пострадает (особенно на местном уровне), капвложения в ремонт дорог в частности. Не избежать, скорее всего, сокращения межбюджетных трансфертов. Но это будет зависеть от активности и поведения муниципальных властей", – говорит ученый.

Ижболдин-Кронберг признает, что при максимальной "недостаче" власти могут пройтись и по социальным статьям (например, "Культура и кинематография", "Физическая культура и спорт", ЖКХ и в крайнем случае "Образование"). Единственной сферой в свете текущих событий, которую точно не тронут, будет "Здравоохранение", уверен собеседник.

"Конкретные цифры и направления будут определяться теми приоритетами, которые сформулирует федеральный центр, и лоббистскими возможностями получателей бюджетных средств", – резюмировал представитель Финуниверситета.

В свою очередь, президент федерации шахмат Алтайского края, кандидат экономических наук и финдиректор ООО "Арсал" Артем Поломошнов полагает, что экономить нужно на новых проектах, а также на спорте. "Сложно выделить отрасли, где экономия будет выглядеть "не так критично", в связи с чем не хотел бы оказаться сегодня на месте министра финансов края, ведь именно ему надо выходить с адресными инициативами секвестра, – рассказывает спикер. – Несмотря на то, что я имею к спорту самое прямое отношение, я бы наверное, эту статью затрат в сложившихся условиях предложил урезать, тем более что четыре месяца соревнований "выпали". Мера болезненная, но, уверен, что в том числе и многие спортсмены поймут".

Поломошнов напомнил об основном подходе в бизнесе во время кризиса: сокращать инвестиции в новые объекты в пользу решения неотложных задач. По его оценке, и в госуправлении финансами "рецепт" должен быть похожим.

Ждать вердикта краевых властей остается недолго – уже в июне основные параметры секвестра бюджета станут более понятными и приобретут конкретные очертания.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

29.04.2020 10:45
- гость -

рекомендую интервью с Глазьевым о кризисе современной финансовой системы:
"Сергей Глазьев. Пути преодоления мирового экономического кризиса."

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