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В Минздраве рассказали, кто более уязвим перед коронавирусом - мужчины или женщины

, ИА "Амител"
Но на тяжесть заболевания это не влияет
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что мужчины оказались более уязвимым полом перед коронавирусной инфекцией, нежели женщины. Слова специалиста передает ТАСС.

По его словам, женщины действительно болеют реже мужчин, однако пропорция в этом случае не такая значительная. Эксперт подчеркивает, что на долю мужчин приходится 60% зараженных, а на долю женщин – 40%. При этом тяжесть заболевания у всех может проходить одинаково.

Авдеев также отметил, что пока нет информации о том, что среди курильщиков COVID-19 заболевают не столь часто. Он заметил, что среди пациентов с коронавирусной инфекцией, курящих, напротив, больше.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев коронавируса в России превысило 93 тысячи. Из них почти 8,5 тысячи пациентов выздоровели, 867 – скончались. В Алтайском крае COVID-19 диагностировали у 324 человек. Вылечились 35 человек. Один скончался.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

29.04.2020 09:52
@@

Мужчины должны болеть чаще, их так устроила природа. Естественный отбор идет в основном через них. Первый раз об этом услышали?

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