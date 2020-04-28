Легковушка на высокой скорости протаранила кроссовер в Барнауле

Легковой автомобиль на высокой скорости врезался во внедорожник в Барнауле, сообщают в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что ДТП произошло сегодня, 28 апреля, примерно в 13:20 на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Димитрова. Водитель легковушки, не оценив дорожную обстановку и значительно превысив скорость, промчался на зеленый и врезался в проезжающий через перекресток в этот момент кроссовер, который в результате столковения сбил знак пешеходного перехода.

О пострадавших и иных деталях инцидента ничего неизвестно.

Ранее amic.ru сообщал, что алтайские спасатели не заметили снижения числа ДТП. Даже несмотря на то, что автомобилей на дорогах края стало меньше из-за режима самоизоляции, инциденты от этого случаются не реже.