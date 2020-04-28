Луч надежды: что пообещал россиянам Путин после месячной самоизоляции

Президент России Владимир Путин, как и анонсировалось ранее, 28 апреля в ходе совещания с губернаторами и членами правительства обратился к россиянам. Глава государства отметил, что распространение коронавируса удалось затормозить, однако пик заболеваемости еще не пройден. Во многом поэтому режим самоизоляции продлевается до 11 мая. О других заявлениях президента – в обзоре amic.ru.

1. Путин предложил распространить режим нерабочих дней не только на праздничные дни с 1 по 5 и с 9 по 11 мая, но и на период 6-8 мая. В последнем случае – с сохранением зарплаты.

2. С 12 мая начнется поэтапный выход из режима ограничений. Причем все регионы пройдут этот путь по-разному в зависимости от эпидситуации. "Угроза не исчезнет во всех регионах сразу. Потому нельзя под копирку отменять ограничения", – подчеркнул президент.

В этой связи глава государства поручил правительству к 5 мая подготовить критерии последовательных шагов выхода из ограничений. Таким образом у регионов будет неделя подготовки к выходу из режима, подчеркнул Путин.

3. Кроме того, правительству было поручено разработать масштабный общенациональный план действий: "Эпидемия сильно ударила по бизнесу. Мы обязаны его поддержать. В ближайшее время правительству необходимо принять очередной пакет неотложных мер поддержки предпринимателей. Регионы подготовят план действий по восстановлению деловой жизни".

4. Президент особо отметил, что в стране удалось затормозить распространение эпидемии, однако пик не пройден. По оценке Путина, чем строже россияне будут соблюдать меры карантина, тем быстрее страна выйдет из него.

5. Также национальный лидер призвал обратить внимание на тех, кто не заразился коронавирусом, но также нуждается в медпомощи: "Мы не можем бросить других больных, люди должны получать всю необходимую помощь".

6. Наконец, президент предложил официально сделать 28 апреля Днем работников скорой помощи. "Поручаю Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и по каждому региону. Мы должны быть готовы к любому развитию сценария", – резюмировал Путин.