Путин пообещал авиапарад и салюты 9 мая

Президент России Владимир Путин пообещал, что в День Победы пройдет авиационный парад с участием самолетов и вертолетов. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с губернаторами. Также глава государства пообещал, что в крупных городах состоится праздничный салют.

По словам Путина, в этот раз отмечать праздник придется, соблюдая режим самоизоляции. Все планировавшиеся масштабные мероприятия, в том числе парад на Красной площади в Москве и шествие "Бессмертного полка" пройдут позднее, когда ситуация с распространением коронавируса в стране улучшится.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Путин заявил о переносе парада Победы из-за ситуации с COVID-19.