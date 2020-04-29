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Марата Башарова хотят лишить звания народного артиста из-за пьянства

, ИА "Амител"
Актер к этой инициативе относится равнодушно
Фото: kino-teatr.ru

Фото: kino-teatr.ru

В интернете появилась петиция с требованием лишить Марата Башарова звания народного артиста Татарстана. Причиной для этого стала давняя история его семейной жизни. 

В программе "Секрет на миллион" актер признался, что действительно избивал жену и злоупотреблял алкоголем. Это вызвало негативную реакцию у зрителей. 

"Меня давно наказали, – прокомментировал ситуацию Башаров. – В 2018 году лишили очень многих работ. Но, видимо, люди, подписывающие эту петицию, считают себя вершителями судеб. Бог им судья, что скажешь. Мне их жалко, потому что им действительно нечем заняться".

Актер отметил, что звание ему вручали высокопоставленные чиновники, поэтому только им решать, стоит ли его отнимать. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.04.2020 08:41
- гость -

Давно уже пора ликвидировать звание "народный". При капитализме-феодализме 30 лет живем, какой народный?

29.04.2020 08:45
- гость -

Если бы всех народного лишали за пьянство.

29.04.2020 08:48
Ира

А при чем тут его личная жизнь и талант? Народного ему дали за работу и личная жизнь никого не касается и не умаляет его как актера.

29.04.2020 08:56
- гость -

И правильно если лишат.

29.04.2020 08:57
Правда

Тогда надо всех лицедеев лишать всего.
Все артисты и спортсмены (тоже разновидность современных клоунов) - алкаши, наркоманы и развратники, сплошь и рядом страдающие от заразных хронических болезней.

29.04.2020 09:17
- гость -

Он же татарин. Позорит весь татарский народ.

29.04.2020 09:54
- гость -

Лишить всех и всего!

29.04.2020 10:04
- гость -

нельзя так, человек заработал звание .

29.04.2020 10:20
- гость -

заработал - поддерживай

29.04.2020 14:25
- гость -

а что от этих обезьян ожидать? они завтра на почве скудных мозгов замутят петицию на кастрацию....и подобные ее подпишут.

29.04.2020 15:51
- гость -

оскопить надо однако

29.04.2020 15:53
- гость -

29.04.2020 14:25
- гость -
Согласен. Вообще не понимаю - пару шавок где-то что-то тявкнули, во всех СМИ - Башарова хотят лишить звания. Да мало ли кто чего хочет, давайте разговоры в пивнушках за "общенародноке мнение" выдавать.

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