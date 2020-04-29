Марата Башарова хотят лишить звания народного артиста из-за пьянства

В интернете появилась петиция с требованием лишить Марата Башарова звания народного артиста Татарстана. Причиной для этого стала давняя история его семейной жизни.

В программе "Секрет на миллион" актер признался, что действительно избивал жену и злоупотреблял алкоголем. Это вызвало негативную реакцию у зрителей.

"Меня давно наказали, – прокомментировал ситуацию Башаров. – В 2018 году лишили очень многих работ. Но, видимо, люди, подписывающие эту петицию, считают себя вершителями судеб. Бог им судья, что скажешь. Мне их жалко, потому что им действительно нечем заняться".

Актер отметил, что звание ему вручали высокопоставленные чиновники, поэтому только им решать, стоит ли его отнимать.